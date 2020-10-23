全球20城市今起接力聲援

【本報訊】今日是12名港人遭內地扣押第60日，全球逾20個城市將由今日開始一連多日發起遊行及網上集會，聲援12港人，要求當局盡快釋放他們回港。美國共和黨參議員斯科特（Rick Scott）接受訪問，表明同情12人遭遇，強調美方會與香港人以及在中共治下希望自由生活的人同行。

12港人關注組發起全球集氣聲援12港人行動，今日開始在印度、美國、英國、加拿大、澳洲、韓國等逾20個城市接力舉辦遊行、集會及網上行動，要求中共盡快釋放12港人。台灣人權組織後日在台北發起「1025台灣撐港遊行」聲援12港人，12港人關注組同日亦會發起網上集會。

美參議員：與12人並肩

美國共和黨參議員斯科特日前接受駐美港人組織Hong Kong Democracy Council（HKDC）訪問，談及12港人遭扣押事件，他指任何人想到此事都會想一想，若事件發生在自己家人身上有何感受。他指12港人家屬對事件至今不知詳情，必定十分痛苦：「他們會害怕不能再見到自己家人、害怕家人正如何受對待，是否被虐待、有否相應藥物、合理膳食、是否在捱餓。」

斯科特稱，自己的心與12港人家屬同在，強調美國人、與他談過的各地人士，都表明會與12名被扣內地港人、香港人以及在中共治下渴求自由的人民並肩而行。他慨嘆抗爭並非易事，也不知需時多久，「但我們最終會勝利」。他並希望12港人盡快獲釋並回到家人身邊。