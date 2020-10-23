兒童院教師涉三狎女學員

【本報訊】少女因毒品問題入兒童院，疑遭院內50多歲體育男教師非禮，男教師不僅讚她很可愛，更為她按摩時涉乘機摸她，趁她練倒立時摸臀。涉案教師昨就三項非禮罪受審，辯方則質疑少女反應過敏才投訴。

辯方指少女反應過敏

被告關志剛（57歲）被控去年1月至3月期間在屯門兒童及青少年院非禮女子X。X昨透過視像系統作供，以「關sir」及「關副校」稱呼被告。

X稱被告曾讚她「lovely」（可愛），更問她「有冇人讚你很可愛」。她直言聽後感震驚，因對方是教師，認為這樣說不恰當及沒必要。

X記得因玩曲棍球而感到背部疼痛，由被告為她按摩，被告問她可否用手按摩，她不知如何拒絕，僅答「OK啦」，被告一度伸手入她的上衣向背部上方摸。另一次則在她練倒立，被告按着她的臀部，但被告對其他女童沒如此做，僅托着腳。另一次上課時被告再為她按摩，被告的手穿過她的右腋窩，摸到她的乳房。她當時感驚慌，惟因被告是校內權威人士，難以對他說不。其後她將事件告知朋友及心理學家。

X接受辯方盤問時同意她患上對立反抗症。辯方指因X稱背部疼痛，被告才用黑色球為X按摩，其後問X可否改用手按摩，惟X的上衣突掀高，被告的手才意外碰到X背部皮膚。辯方指X反應過敏，才指控被告非禮。而X練倒立時因X身手較差，被告僅站在X身旁保護她。X不同意。辯方更指被告在美國念大學，常對人說「可愛」，但沒對X說過「有冇人同你講好可愛」。X不同意。聆訊今續。

案件編號：WKCC2883/20