教師被釘牌︱民調逾6成人信港府做法有政治目的 非民主派支持者逾三分一認同

早前九龍塘宣道小學一通識教師被教育局扣上「有計劃散播港獨」罪名釘牌。香港民意研究計劃的調查顯示，多達6成3受訪者相信教局做法是有政治目的。教育界議員葉建源指，這變相說明有63%人不相信港府說法，強調「民無信不立」，足證港府不能取信於民。

香港民研於本月19至22日成功訪問了逾1.1萬名市民，結果顯示63%人相信教局今次對教師釘牌是有政治目的，不相信的受訪者不足3成。而自稱民主派支持者的受訪者更多達壓倒性的97%，即使是自稱非民主派支持者的受訪者也僅得剛逾半數的52%不相信，同時有逾三分一的非民主派支持者相信有政治目的。

葉建源：是否有政治目的 市民「心裡有數」

葉建源認為，63%相信教局有政治目的這比例，其意思是「唔相信政府」是按事實處理事件。他指出，教師因表現不好而被解僱已是很嚴重的事，而今次涉事教師遭釘牌則是非常嚴重的事，市民自然會思考該教師到底做了甚麼的問題。

葉續稱，今次被釘牌的教師根本並不負責授課，只是負責製作教案，至於教局聲稱該教師花85%課堂時間講述香港民族黨和港獨更是誇大其詞，而教局對這些質疑至今沒有回應，還有就是教局處理今次釘牌時，從收到投訴到作出結論，「由頭到尾都係教局自己派官員去做⋯⋯外頭無人知道裏頭發生咩事」，被釘牌教師亦沒有機會出席聆訊辯解，對其並不公道。種種問題下，市民便會對教局對該教師釘牌是否有政治目的「心裏有數」。

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