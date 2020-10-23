坎坷青年襲警判感化 上訴庭應律政司要求 改判入獄30日

去年11.11大三罷行動，防暴警在將軍澳追截示威者。18歲DSE考生伸腳並踢中一名警長，事後承認襲警罪，主審裁判官考慮到男生經歷母親患腦瘤、父親病逝等巨變後，又要肩負照顧病母和患有自閉症胞弟的重擔，判他接受感化一年。惟律政司不滿判罰過輕，向上訴庭申請覆核判刑，要求改判即時監禁。三位上訴庭法官今亦認為判刑明顯過輕，原則錯誤，應判處即時監禁，故以八星期為量刑起點，認罪扣減三分一，再因屬覆核判刑而再作扣減，最終判男生即時入獄30日。

案件今由高院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及高院法官彭寶琴審理。

被告男生龔逸勤（18歲）今年6月承認襲警罪，辯方當時求情透露，出身自小康之家的他，近年先後經歷母親患腦瘤及父親病逝等巨變，又要肩負照顧病母和患有自閉症胞弟的重擔，一邊打工幫補家計，一邊自修重考剛過去的一屆DSE文憑試。

原審主任裁判官徐綺薇判男生接受感化12個月，並勸誡他不要再犯事，「唔好再令媽媽擔心」。律政司早前向上訴庭呈交文件，申請加刑。男生曾要求押後聆訊，以等候法援資產審批結果，但遭潘官拒絕，指案件在時間上有迫切性。

律政司指感化令實際監管效用不大

律政司一方今指，襲警罪一般應判處即時監禁，惟原審裁判官低估案情，判處感化一年，實屬嚴重不足，刑罰性質原則上錯誤。被告犯案時已經成年，投身工作半年，即使裁判官想給予機會，也應判處比較嚴厲的非監禁式刑罰，不應單純基於被告年輕、初犯和無預謀，便判處實際監管效用不大的感化令。

律政司一方強調，保護正當執勤的警察，對社會明顯有利，亦是維護法治和秩序所需。案中受襲警察沒有受傷只是幸運，法庭應考慮警察可能受到的傷害。。案中警員沒有主動做出任何行為導致被告激動。被告施襲妨礙了警員追截疑犯。

潘官亦指，原審裁判官的判刑理由簡短，沒提及襲警通常判監以及阻嚇因素，完全沒解釋為何不判監。律政司一方同意，指原審裁判官忽視控罪嚴重程度。

辯方：被告沒穿黑色示威裝束 官：示威者不一定穿黑衣

辯方大狀同意襲警罪行一般判監，唯一判處感化的上訴案例，是富有爭議的包致金姪女襲警案；惟判處感化雖屬過輕，但強調慣例並非「緊身衣」，法庭有權採納適合的代替選項。大狀指出，社會服務令需要被告無償工作，回報社會，亦有阻嚇性，是適合的選項。

大狀續指，被告案發時並非夥同在場其他示威者，只是上班時路過現場，一時衝動犯案，並呈上照片展示被告當時衣著並非常見的黑色示威裝束。但法官彭偉昌表示，他印象中示威者也不一定穿黑衣，反問如果要觀看照片，是否要觀看在場其他示威者有沒有穿白色或紅色等衣服。

彭官又質疑，被告在求情信中自認在大型示威活動中與警方衝突，又自言明白不應用違法暴力方式表達意見，似乎與「路過」說法不符。辯方解釋，被告在信中承認阻礙警察，或是言談間有些詞不達意。

潘官引述終審法院在黃之鋒案引用的原則，雖然不能將他人的罪責加諸被告身上，但法庭可以從宏觀角度考慮社會動盪與示威增加，強調判刑的阻嚇和懲罰面向。潘官提到，黃之鋒案雖是關於大型集會，但終院引用的澳洲案例是關乎其他罪行。

辯方則指並無爭議法律原則，只是希望法庭視被告的個人和家庭背景為特殊因素，採納以服務令代替監禁，而非認為所有同類案件均應判處服務令。不過，上訴庭最終仍決定改判監禁。

【案件編號：CAAR8/20】

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