【本報訊】沙田大圍一名六歲女童疑受家人生意糾紛牽連，昨早於校門外遭人淋潑橙油，女童其後送院。女童就讀小學嚴厲譴責事件，警方正追緝年約30至40歲、身高約5.5呎的男子。有兒童心理專家斥逞兇者將成人糾紛牽連無辜小孩，遇襲女童可能會出現情緒不穩，提醒家長及校方留意女童情況。

昨早約8時，姓江（6歲）女童乘搭校巴返抵大圍美林邨東華三院蔡榮星小學，一名無戴口罩男子突向她淋潑橙油後向美田邨方向逃去，女童校服及書包染滿油漆。

警列普通襲擊 緝中年黑衣男

校工為女童換上另一套校服，女童姓鍾母親（36歲）趕到了解，其後陪同女兒送院檢驗。校門外遺下大灘油迹，警方翻查閉路電視，正追緝一名年約30至40歲、中等身材、身穿黑衫黑褲男子，案件列普通襲擊，由沙田警區重案組跟進。

對於女兒慘被潑橙油，其母當時表示「唔知咩事」，僅指女兒並無受傷。而女童等候看醫生期間仍表現活潑，心情似未受影響，她經檢驗後無礙可以返校上課。據了解，女童家人近日與他人有生意糾紛，不排除淋油事件與此有關。

東華三院表示，事後已即時聯絡女童家長，學生現時狀況良好，強調絕不接受任何滋擾行為，對是次幼小學童受到惡意對待事件，予以嚴厲譴責，希望警方早日緝拿逞兇人士。

兒童心理學家：或現創傷後遺症

兒童心理學家葉妙妍斥責逞兇者，認為不應將成人糾紛牽連無辜小孩。她表示，小童遇襲後反應及影響程度，需視乎其性格而定，部份人會出現急性創傷後遺症，徵狀包括情緒不穩、易哭、對聲音出現過敏反應，「小小聲都嚇到成個彈起」，甚至失眠及發噩夢。

葉妙妍補充，今次事件發生於校門外，女童日後亦可能會害怕上學，影響學習，惟相關徵狀一般於三、四周後消退，若問題持續，則可能屬創傷後遺症，需要向專業人士求助。她提醒家長及校方，留意女童的情緒及行為表現。