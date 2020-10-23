國泰大裁員︱近百懷孕及工傷員工未收新約面臨被裁 空姐孕婦憂復工後即炒：好折磨　　

國泰航空前日（21日）公佈大裁員，但尚未收到大信封的員工，並不代表可逃過一劫。國泰早前宣稱，員工若前日下午4時前沒接獲電郵通知辭退，則昨日（22日）早上前理應會收到相當於減薪1至3成的新合約簽署。惟本報獲悉，一批約70至100名的懷孕及工傷員工，至今沒有接獲任何通知，慘成待宰的羔羊，有懷孕空姐感到受折磨，擔心產後復工最終仍會被辭退。

在國泰工作十多年的空姐Joanna（化名）現正懷孕，她指按今次炒人流程，理應周三（21日）下午4時前收到公司電郵，即是會被辭退，沒有收到電郵的同事最遲昨早（22日）應該收到公司新合約簽署，然而她與其他懷孕、產後及工傷員工都沒有收到新合約，反而收到另一封電郵，再着他們耐心等候，公司會盡快回覆。

有員工曾向公司再查詢但不得要領，並向勞工處確認過，勞工法例下國泰不能辭退懷孕或工傷員工。「睇完都唔明佢哋咩意思，咁係炒定留？」Joanna指後來獲悉有一小批懷孕員工獲得新合約簽署，她質疑公司只是礙於員工現時的身體狀況及法例無法炒人，待員工產後或康復會再辭退，她坦言現時十分困擾：「好折磨，瞓唔安、食唔落，本來迎接新生命係開心事，突然擔心冇咗份工。」

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剛產子員工以淚洗面 影響身體不夠母乳

Joanna指有生產完的同事則以淚洗面，甚至影響身體不夠母乳喂哺新生兒。她指現時炒人都有肥雞餐，憂公司拖字訣將來炒人員工獲得的賠償會更少，她批評公司不論年資、職級、表現裁員，準則欠奉，對員工亦不公平。

有國泰員工表示，按照《僱傭條例》，僱主不能解僱懷孕及工傷員工，而公司在現階段亦不會向員工表明，「你完咗產假同工傷假，我就炒硬你」，如員工現階段未收到新合約，相信產假及工傷假後被炒機會很大，有關員工現時最擔心是日後被裁，不會獲得今次裁員的額外賠償。

國泰稱懷孕員工待產假完結才收通知

勞工處表示，《僱傭條例》規定僱主不可解僱已證實懷孕及已發出懷孕通知的僱員，或放取有薪病假中的僱員；僱主在未與工傷僱員達成補償協議之前，或在有關的評估證明書仍未發出前，亦不可解僱僱員，違者可被檢控。國泰航空回覆指，懷孕同事會待產假完結後才會收到通知。

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