李八方online︱楊明醉「價」？ 路政報價復修歷史石牆只需$4千 潘焯鴻：低得極不合理

有醉駕前科嘅無綫藝人楊明，今年8月懷疑酒後駕駛，由山頂馬己仙峽道落山時突然越線撞欄，再衝前損毀該處石壆後，中西區區議會嘅民主派議員一直要求當局以「原汁原味」方式保育該幅有超過80年歷史嘅砌石牆，並向楊明追討維修費。

事隔兩個多月，路政署近日回覆中西區區議員追問時，就話該署正按既定機制，向涉事人士追討有關維修及行政費用，並首度披露該幅被楊明撞毀嘅砌石牆維修及行政費「約為4,000多元」。

大家無睇錯，係4,000元！早前估計石牆維修費最少要25萬元嘅中科興業董事總經理潘焯鴻接受八方查詢就話，路政署所報嘅維修費低得極不合理，質疑當局係故意壓低造價，令楊明唔使承受咁大公眾壓力，「任何一個正常香港人，都知道無可能4,000元搞得掂，你封路買兩個路牌，都唔止呢個價錢啦！何況呢幅砌石牆嘅石屎結構要重新砌過？」

其實過去政府起個「不能避雨亭」都要用成630萬元，起個音樂噴泉又話要用5,000萬元，如果政府起呢啲小白象工程時，造價都可以壓到呢個「楊明醉價」咁低，相信就唔會俾巿民鬧得咁勁嘞！

至於上個月喺楊明報到時提供VIP式待遇，一度派出5名警員幫楊明睇位泊車嘅香港警方，近日回覆中西區區議會查詢時就話，該案現仍由港島交通部意外調查隊第七隊跟進，案件仍在調查中。

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