美心旗下潮庭被「裝修」 腦有水泡16歲男生判入更生中心

去年12月15日網民發起到多個商場「和你shop」，其間16歲中學男生在沙田新城市廣場聯同他人「裝修」美心集團旗下酒樓，早前承認刑事毀壞等罪。署理主任裁判官溫紹明今判刑時指，理解被告的政見及對時事的看法，但被告的行為不僅令其主張難以實現，甚至會適得其反。溫官直言對本案感到相當傷心，但案情嚴重，經慎重考慮後，認為拘禁式刑罰較為適合，遂判被告進入更生中心，並且罰款2,000元。

16歲謝姓男被告早前承認刑事毀壞、管有物品意圖損壞他人財產，以及無牌管有無線對講機共三罪。控罪指他當日在沙田新城市廣場L8層801號舖潮庭內，與其他人損壞一張椅子、八張桌子及三盞吊燈，並於同日在港鐵沙田站A出口外藏有兩罐液態化石油氣，其中一罐連接著一把噴火槍。他另承認無牌管有對講機。

辯方求情指，被告的感化官報告內容正面，被告已深切反省個人行為，明白不應透過激進方式表達對社會的不滿，建議法庭判處18個月感化令，其間須遵守宵禁等條件。至於勞教中心和更生中心報告，內容指被告腦內有水泡，會隨時失去知覺，並不適合判入勞教中心，判入更生中心較為適合。

裁判官判刑時明言，本案案情嚴重，若被告是成年人，定會判處監禁式刑罰。裁判官明白香港處於非常困難的時期，被告因而受社會運動影響，一時衝動，作出超越法律界線的行為。法庭理解被告的政見以及對時事的看法，但無論如何，被告的行為不僅令其主張難以實現，甚至適得其反。法庭需要平衡更生、懲罰以及阻嚇等原則。

裁判官又謂，案中破壞規模頗大，被告損壞桌子及椅子，並攜有相當危險的器具，法庭不能過分側重更生、而忽略懲罰及阻嚇等元素。裁判官坦言，對本案感到相當傷心，但慎重考慮後，認為拘禁式比開放式刑罰更為適合，最終判處被告進入更生中心，同時罰款2,000元。

案發當日，沙田新城市廣場有大批示威者聚集，其間被告與一群黑衣人強行進入涉案酒家，用硬物及鎚破壞店內設施，另有一名女子報稱遇襲。警方接報到場後，發現酒家內擠滿食客及記者。其後警員在沙田港鐵站A出口外，截獲身穿黑底白紋上衣、黑褲及黑鞋的被告，並在其袋內搜獲涉案液態石油氣及對講機。

【案件編號：STCC1603/20】

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