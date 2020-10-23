疑早設局　九左報記者、退休警涉事

【本報訊】台北地檢署昨就鍾翰林被跟拍事件結案，查出在台港人李彬豪負責委託台灣一統徵信社行動，惟整件事件尚包括六名《文匯報》和《大公報》記者及三名退休香港警察，由於兩報當時高調圖文並茂報道，驚動台灣國安局火速展開調查。

兩左媒高調報道 惹台國安調查

消息人士向本報透露，跟蹤偷拍事件疑有人早有預謀「設局」，邀請十多名被視為「港獨派」的香港政治組織成員赴台會面，惟消息傳出後，引起熟悉台港兩地政圈的人士疑心，故作出溫馨提示，多人遂放棄赴台，只餘下鍾翰林等人繼續行程，但改為遊玩性質，惟有關方面或未料有此變化，照樣安排大量人手由香港隨同赴台，「因為咁大把人手咪可以日跟夜跟，連幾個後生仔半夜街頭玩都仲跟實。」

《文匯報》和《大公報》去年1月14日及16日均以頭版報道鍾翰林台灣之旅，16日的報道指他跟林保華、楊月清夫婦及一神秘男子密會，並推測該人為蔡英文的密使。

楊月清昨回覆本報稱，該被指是蔡密使的男子，事後被證實為《自由時報》資深政治記者蘇永耀，「人哋都會睇香港左報，你跟蹤偷拍報鍾翰林喺台灣，咪問我佢哋走咗未，於是大家約見面。」她不諱言當時早發現有人跟蹤，「以為影咗幾日影夠晒，冇諗過仲繼續。」

兩報當時報道在台灣引來甚大迴響，總統府直斥報道是假新聞，行政院更指兩報涉在台違法採訪，最終國安局接手調查，發現兩報共派出六名記者到台灣，多人雖是港籍人士，卻同時具美國等外國居留證或護照；此外，三名香港「退休警員」持觀光簽證入境，因此未引起治安單位注意。台灣當局最後宣佈《文匯報》和《大公報》三年內不得派員赴台採訪。