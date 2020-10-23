被指涉煽動分裂　曾遭國安警拘捕

【本報訊】鍾翰林曾主張香港獨立，又認同抗爭不應設底線，及後參與成立「學生動源」，數年前已參與光復上水等社會運動，多次在校園作政治宣傳，成為左報目標，《文匯報》曾派人跟蹤。不過，港版國安法6月30日生效，學生動源即宣佈停止組織在港一切事務並遣散香港地區全體成員，同時稱成立海外分部繼續運作及接管組織，鍾翰林辭任召集人並退出組織。

7月底，他突被警方國安處拘捕及上門搜查，撿走大量和國家安全無關的物件如成績表、入台證和其他私人物品等。最少另外三名前學生動源成員亦被拘捕，是警方國安處成立後首次主動拉人。

似「被擄」逼解鎖電話

負責案件的高級警司李桂華稱，被捕人士涉及「組織、策劃、實施及參與分裂國家」及「煽動、協助、教唆及資助他人分裂國家」，惟拒絕披露涉及的組織名稱，僅指有關團夥宣告成立以「港獨」為目標的組織，並煽動他人加入。本報之後發現社交平台一個名為「創制獨立黨」的專頁，提到組織由前學生動源已完成學業的成員組建創立，各人均身在海外。鍾本人的fb及twitter未見任何或違反國安法的留言及帖文。「創制獨立黨」專頁仍存在，但未見更新。

鍾被扣押近兩日後獲准以5,000元保釋，稱未被正式落案起訴，但須交出旅遊證件，又被檢取唾液樣本以獲取DNA。他披露被捕過程，指多名便衣男子把他帶到元朗千色匯商場後樓梯，按住其面部逼他解鎖電話，「好似黑社會咁擄走我」。