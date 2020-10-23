美酒佳餚巡禮雙11起一連5周網上舉辦 食神名廚視像教整黯然銷魂飯

旅發局事隔兩年再舉辦香港美酒佳餚巡禮，將於11月11日至12月15日一連5周舉行，因應疫情，節目改為網上舉辦，另與多間餐廳聯手提供餐飲優惠。

美酒佳餚巡禮去年因社會運動暫停一年，今次舉辦日期則由以往數天展期，延長至5星期，參展酒商數目由前年逾300個酒商，今年縮減至逾100個酒商參展，今次亦有逾530間餐廳提供外賣和餐飲優惠，除了有200間人氣餐廳提供七折至半價優惠特選菜單，另有逾160家街頭小食同樣提供消費滿指定金額後減價，主辦單位亦會舉行34個「網上大師班」，利用視像直播教大家品嚐美酒佳餚，其中環球酒評家James Suckling 11月21日會舉行一場大師班，以「波爾多新風」為題介紹全新2019出產三款靚酒，品酒套裝500港元連一隻酒杯。

大會亦舉辦貼地題材的大師班，如11月22日舉行的「香港食神之黯然銷魂飯」，由曾在經典電影《食神》出演的名廚戴龍授課教市民如何炮製出戲中的叉燒煎蛋飯。

旅發局期望推動本土經濟

因應本港疫情緩和，旅發局主席彭耀佳表示是時候重新舉辦盛事，面對疫下經濟新轉變，旅發局調整策略，加強宣傳本地遊推動本土經濟，並正研究優惠吸引旅遊氣泡伙伴新加坡旅客訪港。

商務及經濟發展局局長邱騰華透露，11月起會推行第二屆鹽田梓藝術節，另會推出「設計香港地 (Design District Hong Kong, ddHK)」，在灣仔和深水埗引入設計元素，讓市民做自己城市的遊客。

香港美酒佳餚巡禮

日期：11月11日至12月15日

網站：winedinefestival.discoverhongkong.com

網上大師班：11月21日起連續三星期逢周六及周日，共34班（11月11日起接受報名）

部分優惠：

· Collezione Wine Cellars指定白酒及香檳半價

· LY Drinks & Bites Limited ＄416任選12款日本手工啤（原價＄624）

· 君悅酒店美酒佳餚巡禮外賣下午茶85折 ＄372.3兩位

· 約200間中高檔餐廳提供特選菜單七折至半價優惠

資料來源：旅發局

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