分析︰中梵升溫難傷美分毫

【本報訊】梵蒂岡是中美博弈間一個不大顯眼國家，卻反映出中美新冷戰、兩岸關係緊張的形勢。專家分析，中國透過主教任命臨時協議，可更加有效打壓地下教會，雙方關係升溫也可向台灣施壓。然而在國際政治層面，無論中國如何拉攏梵蒂岡，甚至與其建交，也難洗脫其負面形象，充其量只有一時口爽，更遑論憑此反制美國。

「只能討到口頭便宜」

時事評論員桑普向本報指出：「梵蒂岡目前奉行的東方政策及解放神學，令教宗對共產黨有一定的同情。而中國想將梵蒂岡納入囊中，擴張影響力。」然而，他認為，即使中梵升溫，也未能傷美國分毫，更不會改變新冷戰格局，「只會令到其他國家加強對中國的抗拒，對中國毫無好處可言。」中國問題專家劉銳紹也持相若看法：「在政治操作的層次，即使中梵友好甚至建交，也不會令人覺得中國在宗教自由或人權方面有改進，大家只會覺得『梵蒂岡建基於各種利害關係與中國交好』，面對國際壓力時，中國或能討到口頭便宜，不能實際減壓。」

台灣外交部昨發聲明稱，對於教廷表示中梵協議不會觸及外交或政治事務，台方「高度重視教廷這項莊嚴承諾」，同時也就該案與教廷密切聯繫。劉銳紹提到，往後的日子，可關注與梵蒂岡關係良好的台灣前副總統陳建仁之動向。