中梵續約｜專訪︱與中共漸行漸近那個「他」忘記昔日情誼 陳日君惟靠望德信終有公義

眼見中國信徒將被中共吞噬，偌大的教會只他一人團團轉力挽狂瀾；天主教香港榮休主教陳日君樞機這些年「以一敵百」、中英意三語與教廷高層隔空對罵，由私下向教宗進諫到吃閉門羮，看的人眼累，卻未必有人明白他的心更累。

他罵人時說到激動處會走音，但從不越界——那個曾經和他在西斯汀教堂中閒談投票的貝戈格理奧樞機，今日的教宗方濟各，他絕不譴責，或許神職間的兄弟情，才是陳日君心底最大的糾結。

中梵宣佈續簽主教任命協議當日，老人家口硬心軟，一邊說事情荒謬，不屑多談；記者登門，又不恨心拒見。聽到梵蒂岡國務卿帕羅林（Parolin）樞機在訪問中說簽訂協議後「All will go well」，手指迅速在手機上掃掃掃，語速比平常更快，聲音在怒火和絕望中迴轉。

在中國教會問題上「死唔斷氣」的陳日君，像一台不會熄掉的發電機，越級挑戰梵蒂岡國務卿帕羅林（Pietro Parolin），單挑樞機團團長，心直肚直以為兄弟之間沒有事不可以三口六面說清楚，連世俗人都看得出參與爭拗的人不是求真理，只是為私利，陳日君卻有時明白，有時懵懂。

「樞機，你係咪睇錯人呀？」

「睇錯邊個呀？」

「睇錯教宗囉。」

「點睇錯啫，我而家睇唔清啫，唔係睇錯，我唔明佢點解聽Parolin嘅話，我真係唔明啊！佢對我唔知幾好，（佢假對你啫），點樣假㗎啫，佢要鬧我可以鬧我㗎，佢有權鬧我㗎，但佢從來無鬧過我。」

他低頭看着兩手，不知是老式教會人「長上教律不可違」的心結礙事，還是正默默承受不被信任之痛。

「佢續簽約你嬲多啲定傷心多啲？」

「好難分。」

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他再開口時說有時間要寫文章，陳述憤怒同和仇恨的分別，「我哋可以憤怒，但唔可以仇恨，希望人人都悔改，呢個係升天堂嘅大原則。」

「咁如果佢悔改，你會唔會原諒佢？」

「佢又唔係得罪我，係天主原諒佢，唔係我。」

「天主原諒佢」是教會大道理，所以他這句話是否發晦氣，難以分辨。

「走到就走快啲走呀，呢度唔得㗎喇。」

「咁呢段時間香港教會生活有無受影響？」

「呢樣你唔使問我啩，你自己有眼睇啦。」

「我教友有我教友角度睇，你係樞機你又點睇呢？」

「無眼睇。」

又靜了下來。

「走到就走快啲走呀，最緊要有小朋友要帶走呀，呢度唔得㗎喇。」

「咁人人走咗無人留喺度囉？」

「留喺度做咩嘢？喺度做到啲咩嘢呢，你幫到人哋咩？你唔走得，到嗰時天主會幫你，你自己會好勇敢呀？你想殉道呀？你爭取殉道？可能到嗰時你驚喎。」

「都驚驚哋喎。」

「天主揀你就唔使驚，你自己揀嘅就靠唔住喇，謙虛啲，人人都驚㗎，求天主畀勇氣。」

「咁你自己驚唔驚呀？」

「我唔怕，我88歲喇。」

「佢哋可能會做啲好殘忍嘅嘢喎。」

「你唔好諗佢，越諗會越怕，唔使諗佢㗎，到嗰時自然會得㗎，天主會幫你㗎，怕咩呀？」

口裏說天主會幫手，但心底是否真是這樣想？

「你今晚祈禱，會用咩禱文？」

「好多嘅，最鍾意嗰段我成日都講㗎啦，聖詠四十四章最尾：天主唔好瞓覺囉，快啲醒返嚟，點解唔睇我哋喇，你係咪瞓着咗呀？你睇唔到咩，人哋點虐待我哋呀，我哋要仆喺地下㗎喇，咁淒涼。」

「到咗某個時間就唔到你選擇，天主會幫你揀」

說完他又發現一室無話，「唔好怕，我哋係有希望㗎，我哋唔係靠自己㗎，係靠天主，到咗某個時間就唔到你選擇，唔怕，天主會幫你揀選。」

2013年方濟各曾說過「自由和希望形影不離」，又說，「望德是一項恩寵，是聖神的禮物。因此，聖保祿說：『望德不叫人失望（羅5:5）。』」7年間，時代巨輪輾過異見和情誼，陳日君的望德卻未被壓毀，洶湧波濤中，始終未有驚怕。

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