以往經常有民主派人士投訴俾facebook、YouTube禁言或者黃標，呢個情況似乎越嚟越嚴重，連言論溫和嘅非建制人士都中招，今次受害人係資深傳媒人區家麟，佢嘅網誌《潮池》無端端俾facebook封鎖，而被封嘅原因竟然可能因為「一棵菜與幾本書」？

唔會解釋 賴演算法

區家麟噚日寫文講返成件事，八方睇完都覺荒謬。佢話前日突然收到facebook通知，話封鎖咗佢網誌一篇講樓上書店嘅文章，篇文章內容係講書店賣乜書以及深水埗文化，但被fb以「Abusive」為由封鎖。通常被fb用以abusive為由封鎖嘅資訊可能係啲相出事，但區家麟話文章配圖只係一棵菜同幾本書，究竟一棵菜加幾本書有幾abusive呢？

之後fb連佢關於王婆婆嘅文章、甚至成個《潮池》博客連結都封鎖埋，唔畀人分享上fb。

呢件事好快引起網民關注，有唔少人喺網上大鬧fb搞政治審查，可能fb知衰，之後神神秘秘解封，但區家麟話fb封人賬戶阻人貼文，一直都唔會有具體解釋，解封亦唔會通知你，話一切靠「演算法」，但演算法只係一個「動聽的黑箱」，根本冇人知實際點運作。

有份揭露區家麟俾facebook搞嘅旅遊寫作人「薯伯伯」，亦係fb專頁撰文，話之前自己都被fb短暫禁言，仲差啲同fb職員鬧交。薯伯伯最近發表好多同泰國示威有關帖文，又教泰國網民用VPN翻牆，點知突然被禁言，fb又係毫無解釋，所以佢認為fb係政治審查。點知fb港台蒙公共政策總監陳澍以個人賬戶聯絡佢，話「絕對不是政治審查」，仲鬧返薯伯伯轉頭，話佢接受傳媒訪問係「自我炒作」㖭！

李八方