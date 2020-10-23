工程師狂插女友謀殺案 大學同窗稱被告五年擁10女友

年輕男土木工程師疑控制慾強兼妒忌心重，不滿升讀大學的女友參加Ocamp兼提出分手，以性愛片作威脅，並在巴士狂插女方33刀致死。工程師否認謀殺，案件今日續審。控方傳召被告的大學同學出庭，同學形容被告性格外向，情感豐富、廣交朋友，五年間交往的女朋友多達5至10個。同學又透露，被告與死者的關係比較不穩定，「三日一小鬧、五日一大鬧」。

控方傳召被告吳欣鍵的大學同窗曾昭銘出庭。他現為測量工程師，2012年在理工大學讀書時認識被告。他透露平時主要透過WhatsApp與被告聯繫，雙方大約每月會飯聚一次，其間「主要都係聽佢分享佢同女朋友嘅故事」，自言是被告的傾訴對象。

曾表示，認識被告的五年間，被告與多名女子交往，但「太多喇唔記得」。在控方追問下，曾稱被告大約有5至10名女朋友，但他對死者的名字比較深刻。曾形容被告與死者的關係「比較唔穩定，根據Kenny（被告）所講，三日一小鬧、五日一大鬧，可能呢一餐飯講緊佢哋有衝突，下一餐飯就冇事」。

曾稱，最後一次見被告是案發前兩個月，及後雙方均以WhatsApp聯繫，案發當日他曾發信息給被告，但被告沒有回覆。控方問及被告為人，曾謂「佢係一個情感比較豐富嘅人，同埋幾擅長於表達」，又稱每次與被告見面，被告均能詳細及有邏輯地將與女朋友之間的故事向他複述。

控方問曾會否用「內向」一詞形容被告，曾則謂被告廣交朋友，「有時同佢傾偈，有提及同朋友去釣魚、去邊度邊度玩」，故認為被告性格外向，認識很多朋友。控方續問曾，被告的脾氣是否暴躁，曾表示以他所接觸的被告，是一個情緒穩定的人，「我諗都係涉及佢同女朋友嘅關係，先會觸動到佢比較躁動」。被告沒向他透露有任何情緒問題。

被告吳欣鍵（25歲）被控於2017年9月16日在柴灣一架118號城巴上謀殺20歲女友李倩姮。聆訊下午繼續。

【案件編號：HCCC329/18】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！