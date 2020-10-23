吳敏兒落淚「當港人係condom」

【本報訊】國泰航空宣佈重組方案，裁減5,300名本港員工及結束國泰港龍航空。職工盟及航空同業陣線昨到國泰母公司太古集團總部，抗議國泰取得政府280億元資助，卻在無諮詢工會下作出此決定。職工盟主席吳敏兒嚴斥國泰燃油對沖虧蝕240多億元，現選擇裁員及放棄港龍「填數」，是不負責任行為。

吳敏兒昨聯同航空同業陣線等代表向太古集團遞交請願信，太古派代表接收。吳敏兒指，國泰員工自2月起放無薪假，與公司共渡時艱，最後卻換來被炒，國泰工會曾向資方提出其他開源節流方案，但國泰在獲政府注資273億元，仍選擇在航空業最艱難時期大幅裁減僱員，是不負責任，令人失望。

質疑政府無做好監管

她發言一度落淚：「你（國泰）愧對所有國泰港龍嘅空中服務員、飛機師，愧對所有香港人孕育你成長，最後你只係當我哋係condom。」她促請國泰重返談判桌，與工會展開誠意對話，並指政府作為股東之一，應監管資方有否對員工做最大保障。

人稱「Lunch哥」的李國永亦有到國泰城聲援，他表示，很多航空業界人士去年都有支持反修例運動，即使去年機場集會，航空業界也沒責罵抗爭者阻礙工作，「佢哋今日有困難，香港人梗係要支持佢哋」。他希望國泰以員工為本，促國泰撤回裁員決定，並籲港人去信國泰予以譴責。

港龍停運，連累飛機餐、飛機維修、清潔等產業，其中負責提供飛機膳食的德國漢莎航空估計損失約六成生意。

香港民用航空事業職工總會主席李永富指，該公司已辭退很多外判，員工亦放無薪假，對未來感憂慮。