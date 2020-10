東西南北：六十年間又激戰（安裕）

不論稱為「搖擺州分」或「關鍵州分」,無論是選舉人票還是普選票,姑勿論誰支持特朗普哪個力挺拜登,選前此刻唯一可以確定的是,今年美國總統大選不廝殺得血肉橫飛是難以分出高下。民主黨總統候選人拜登在全國範圍的民意調查,至本周初仍領前八、九個百分點。但在六個搖擺州分,雖然拜登比特朗普領先,可是兩人之間的差距,比起四年前特朗普落後希拉莉的幅度要小。民主黨最不想看見的殘酷現實,正在一步步逼近。如此白刃肉搏,年資夠深的美國民眾60年前也曾目擊:那是1960年大選,民主黨參議員甘迺迪擊敗共和黨的在任副總統尼克遜入主白宮。

甘迺迪僅勝尼克遜11萬票

此役,甘迺迪在普選票以112,827票之差壓倒尼克遜。不要以為11萬票是大額數字,這一年,美國總共6,800萬人投票,甘迺迪和尼克遜得票分別是34,220,984和34,108,157。這仍未能夠全面闡述1960年大選的激烈:尼克遜勝出26個州,甘迺迪在22個州獲勝,尼克遜得219張選舉人票,甘迺迪有303張。揆諸美利堅合眾國總統選舉史,贏得總統寶座的候選人,在選舉人票數量上勝出、卻在所得州分數量上少於對手,1960年大選的甘迺迪是第一人,1976年大選的卡特是第二次。

尼克遜出戰1960年大選前信心滿滿,最後遭遇滑鐵盧,心中極為不忿,民主選舉便是如此,輸了要認命。兩年後的1962年,尼克遜再參選,這次是美國第一大州加州的州長選舉。這一回,他又吃敗仗。尼克遜覺得是新聞界把他弄得夠慘,選舉揭盅那天當着記者說了一番話:「我離開各位先生了。你開始現在就寫稿。你會演繹的。這是你的權利。但是,正在我離開你之時,我希望你會知道:想一想,你將會如何懷念我。你再也不會有尼克遜給你踢來踢去了,因為,各位先生,這是我最後一次記者會」。

這是因為尼克遜輸了加州州長的反彈?或許是吧。有一種看法認為,尼克遜大發雷霆的原因,歸根究柢是1960年敗於甘迺迪一役。在這場被認為近代美國最激烈的總統選舉,老謀深算尼克遜頭頭碰着黑,電視辯論賣相一塌胡塗,選舉贏了州分輸掉選舉人票,傳媒聚焦新世代的甘迺迪也令他發惱。可是,尼克遜畢竟是一代梟雄,六年後又是一條好漢,1968年總統大選是三人之爭,尼克遜拿下3,100餘萬票及31個州,擊倒民主黨的韓福瑞和獨立候選人華萊士。之後尼克遜的記者會照常舉行,仍然三不五時受到傳媒質詰。

若以1960年的大選跟2020年大選相比,時空框架之下確有不足之處。不過,今年選戰的激烈程度,人們在腦海記憶體能夠找到最接近的一次大選,就是1960年這一回。那一年的回憶,是兩人普選票只有0.17個百分點差別,以及在選舉人票的奇異結果。即使沒有讀過白修德的《1960年總統的誕生》,當年親身經歷選舉的美國民眾,記得的除了誰勝誰負,就是開天闢地的候選人電視辯論,還有是連串議題,包括甘迺迪主張台灣放棄金門固守本島。金門這個地理名詞,一躍成為美國總統大選關鍵字眼。1960年的選情可堪記憶的便是這些,甘迺迪代表的新世代以及勝選後推動的「新邊疆」政策是另一個焦點,但與選戰無關。

左右意識形態的全面對決

然而,2020年大選較諸1960年更加激烈的折射,是美國陷入一場迹近全民參與的意識形態大戰。戰後75年,美國歷次總統大選,罕見今年那樣的充滿對抗本質。1980年列根挑戰卡特,當時有論者指為右與左的爭戰。其實那不過是保守派對不成氣候的南部自由派,主要議題集中社會福利制度和企業拆牆鬆綁。所謂卡特的左,是要加上引號的「左」。誠然,列根八年改變了美國河山,共和黨在越戰後的美國植根成為強勢意識形態。及至1992年克林頓贏大選,雖是民主黨人,走的已是相對溫和的路線。從這一時候開始,直至2016年大選之前,評論所指的「戰情激烈」,充其量屬於議題之爭。

2016年大選之後的四年,民主黨或社會上的自由派,傾力要推倒特朗普。這不但是兩種社會政策的對峙,更多的是兩種意識形態的你死我活火併。共和黨有共和黨的在朝優勢,面對民主黨強攻,共和黨人即使溫和派也轉進特朗普旗下,他們最大利益是確保議席而不是爭論白宮政策。在這一過程當中,代表民主黨的部份精英階層掛帥出戰,押上他們的聲譽及公信力,包括美國自由派傳媒。「拜登電郵門」爆出之後幾天,被視為溫和親共和黨的《華爾街日報》以社評委員會名義發表社評,第一句就是「大部份傳媒無視在亨特拜登手提電腦發現的電郵,但並不意味這不是新聞」(Most of the media is ignoring the emails found in Hunter Biden’s laptop, but that doesn’t mean they aren’t news)。這是對同行的警告還是嘆息,抑或兩者俱有?

香港時間今天早上,特朗普與拜登再作辯論。這一次,主持人可以對違規者施以靜音。一場選戰辯論要以靜音控制場面,這是1960年開辦候選人電視辯論時,絕對想像不到的。