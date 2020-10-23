陳智思稱修例事件是教訓：下任特首須獲港人信任及同理心

繼日前前高官馬時亨表明，香港要走出政治困局就須作重大改革後，行政會議召集人陳智思認為，下任特首須獲中央與港人信任、能擺平不同利益，具備溝通能力和同理心，同時又再次表示修例事件是一大教訓，直指港府與市民的溝通方式「完全失敗」。

馬時亨日前聲稱有人向他「報夢」，指香港要走出政治困局就須作重大改革，例如吸納退休高官組成新政黨，而特首要否換人問題，他就表示有關人選未入閘，甚至最終不入閘，故難以討論。

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以Uber、Airbnb喻特首需具備能力

陳智思今日（23日）出席團結香港基金論壇時，除再三否認自己有興趣做特首，近期保持低調是不想令人以為他要選特首。被問到下任特首應具備甚麼條件時，他侃侃而談指，最基本的是「一定要有香港市民嘅信任」，否則難以施政，同時一國兩制下「一定要得到中央嘅信任」。

陳特別指出，作為特首，也要對社會的不同群體、不同利益背景及複雜的香港問題有認識，又以Uber和Airbnb為例，說明特首要能夠擺平不同利益，並且帶出現今更為需要的是溝通能力。此外，他表示一些很基本的條件如具備同理心是不在話下。

形容政府去年處理反修例手法是「不幸」

評論下任特首條件之外，陳智思再被問到對去年開始的反修例運動的看法。他形容去年的事件和政府的處理手法是「不幸」，而當局與市民的溝通方式更是「完全失敗」，單單在公關工作上，修例一事被說成「送中」是「已經輸咗」；之後對民情的研判、推銷都「做得唔好」。

同時，陳智思1亦就其在行會的角色作辯解，指自己曾任4名特首的行會成員，未試過特首在所有行會成員都反對下「夾硬去」，而行會內出現意見分歧、有辯論也屬正常，否則並不健康，但他也強調「最終個決定永遠都喺特首度」，認為外界以為行會內會投票，其實「得特首一個人可以決定，個制度永遠都係咁，冇改過」。

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