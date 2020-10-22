【本報訊】年輕男土木工程師疑控制慾強兼妒忌心重，不滿升讀大學的女友參加O camp兼提分手，在巴士狂插對方33刀致死，案件昨在高院續審。目擊事件的男乘客稱當時聽到一把慘叫女聲，下意識站立，目擊被告不斷用刀插向死者，「場面好震撼，我自己又好驚」，腦海一片空白，其間被告一度用刀指向他。巴士司機則稱，駕車途中聽到上層乘客高呼「殺人」，本欲上上層查看，但基於安全着想而打消念頭。

被告吳欣鍵（25歲）被控於2017年9月16日在柴灣一架118號城巴上，謀殺20歲女友李倩姮。

本身任職巴士司機的男乘客黃柏竣供稱，他當日4時許在柴灣富城閣登上涉案巴士，坐在被告後兩排。不久他聽到一把女聲尖叫，「好慘叫嘅嗌聲」，下意識站起，目擊前方的被告不斷用刀刺向死者。他憶述道：「企起身睇到，諗住企返起身之後……都唔知自己諗緊乜嘢。」

被告自插腹部多下

黃續指，被告插完死者後一度將刀指向他，「講類似嗌我哋唔好行埋嚟。」及後被告將刀架在他肩膊近心口位置，並自插腹部多下；更嘗試用膊頭撞爆玻璃，但不果，最終用巴士上的救生鎚敲破玻璃，再向巴士外躍下。黃稱事發前一刻，被告與死者輕聲傾談、沒有爭執，但他留意到被告汗流浹背。

駕駛涉案巴士的司機劉子文供稱，當日他駛離富城閣站後不久，聽到有人叫「殺人」，遂停下巴士，看見乘客從巴士上層往下衝，立即開車門讓他們離開。劉稱：「聽到啲客講，嗰個人有把刀。我原本想上去睇，但為咗安全起見，我冇上去。」他立即報警。等候警察期間看見被告從巴士上層往下跳。

控方並傳召當日分別替被告及死者急救的救護隊目出庭。消防高級隊目張泳旭稱，他4時16分到場，在巴士上層發現死者，她當時上身伏在大腿位置，沒有呼吸和脈搏，「地上有大量血液，傷口已經冇流血。」他指由於現場環境狹窄，無法進行急救，遂立即將死者移離現場。

負責將被告送院的救護隊目張詠東則早兩分鐘抵達現場，他指被告當時清醒並有反應，惟頸及腹位置有多處裂傷。案件今續。

案件編號：HCCC329/18