國泰大裁員｜國泰稱各職級已有足夠機組人員簽新約 員工轟靠嚇疑想逼走資深人員

國泰裁減5,300名駐港員工，其中約2,000人是國泰空中服務員，被炒員工失去飯碗，倖存者亦面臨大幅減薪減福利，員工怨聲載道之際，公司今日（23日）卻向全體空服員發出電郵，表明各職級已有足夠的機組人員簽署新合約，人手足以令2021年航班維持良好運作。有空姐炮轟國泰旨在威嚇員工盡早簽署新約，呼籲員工罷簽，發揮集體力量向公司施壓。

拒與工會就新約談判 訂明下月4日前回覆

國泰今日向空中服務員發出內部電郵，表明不會就新合約與工會談判，亦無能力更改合約條款，新合約屬永久性質。電郵又提到，各職級已有足夠機組人員簽署新合約，人手足以令2021年航班維持良好運作，鼓勵所有員工考慮現時環球經濟的現實情況，特別是航空業的環境，並再次提醒員工回覆公司的死線訂於下月4日，若不簽署會終止合約。

有資深國泰空服員表示，早前流傳國泰今次原本想裁減6,000名空服員工，但結果約2,000人被裁，相信公司已預計有部份員工拒簽新約，屆時可進一步裁減人手，但如最終拒簽的人數眾多，公司未必可以承受，故認為現階段員工最重要是團結，齊上齊落。

員工批合約條款「改得太誇」 削津貼福利底薪減15%

在國泰工作了7年的空姐阿K（化名）形容合約條款改得太誇張，底薪減少15%，其他津貼及福利都大不如前，「仲要係永久合約，就算日後經濟好返，前線福利都唔會有改善；但另一面高層就只係減薪至2021。即係前線永遠同你共貧窮，但高層就有得共富貴。」她表明，現階段不會簽新約，支持工會繼續向公司爭取合理待遇，如公司堅拒更改合約，很大機會拒簽。

她又批評，公司最新電郵旨在威嚇員工，完全感受不到公司有心留住他們：「難聽啲講句，就係我擺明而家係畀份不平等條約你，你一係就簽，唔簽就走人，同埋其實我哋都夠人㗎喇，你唔簽都無咩所謂。」她質疑，公司根本想用新約逼走年資深的同事，由於不簽新約的同事賠償會較少，變相公司需賠償的錢都減少。

勞工處：收177宗有關僱傭權益的查詢

勞工處提醒國泰須就更改僱傭合約事宜與員工坦誠溝通，作出妥善安排。僱主如欲更改僱傭合約的條款，應事先諮詢僱員，並給予員工充分時間考慮。勞工處至今收到177 宗有關僱傭權益的查詢。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！