12港人送中︱國際特赦組織德國分會響應聯署 促中國確保12人盡快與家人會面

今日（23日）是12港人被送中兩個月，12名港人仍然未能與家人會面。繼國際特赦組織香港分會發起聯署，促請中國當局快讓12港人與家屬會面等外，國際特赦組織德國分會亦響應行動。前香港眾志主席羅冠聰相信此舉會增加德國政府對12港人事件的關注。

國際特赦組織香港分會早前發起給拘押12港人的深圳市公安局鹽田分局聯署，要求當局確保12名港人可盡快與家屬和家屬委託的律師進行有效會面，並確保12人不會遭受酷刑或不人道對待，及讓12人可按其要求盡快得到定期且不受限制的醫療照顧。至今香港分會收到約5,300個聯署。

發起德文版聯署 增德政府關注

而國際特赦組德國分會近日響應有關行動，並發起德文版本的聯署。羅冠聰認為此舉會增加德國政府對12港人事件的關注，或令德國有更強硬的外交態度，他續說，「當中共意圖拉攏歐洲時，希望大家支持不同國家以各種渠道繼續發聲，維持各國對事件的關注，好讓12港人早日回到香港。」

國際特赦組織香港分會聯署

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