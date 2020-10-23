通識書審查小組過半為教局督學 葉建源批貫徹政治意圖而非專業

教育局早前透過「自願送審」大幅「河蟹」通識科教科書，惟一直拒絕透露審書小組的具體組成和名單，至有傳媒引用《公開資料守則》追問下，教育局才披露該小組共有22人，其中12人是現職教育局的專科督學，有2人是現職大學學者，至於另外8人的身份仍未有交代。教育界立法會議員葉建源質疑，這顯示審書是貫徹教育局的政治意圖，而不是專業。

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教局：局方與團隊成員早有保密共識

教育局發言人回覆查詢時證實，局方委任的「專業諮詢服務團隊」共有22人，成員均為教育專業人士，專業背景及教育經驗均與高中通識教育科課程相關，其中12人是現職局內的專科督學，2人是現職大學學者，又聲稱局方與團隊成員早有保密共識，成員名單不會披露。

發言人稱，局方在去年10月至今年8月期間，按工作進度和實際需要，透過電話、電郵、面見等不同方式與團隊成員溝通，以諮詢其對教科書內容的意見。

一直未有披露團隊人數和組成的教育局辯稱，去年11月回覆立法會問題時，已指出團隊由專科督學、大學學者和教育專業人士等組成，聲稱並沒有隱瞞，更指任何人或機構都可以根據《公開資料守則》向政府索取資料，反批「有人上綱上線，指控本局一直拒絕透露專業諮詢服務的詳情，本局絕不認同」。

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傳媒兩度引用《守則》查詢團隊名單不果

據《眾新聞》報道，上月曾向教育局查詢審書小組成員名單，惟教育局聲稱與團隊成員有保密協定，名單不會對外公佈。

記者其後兩度引用《公開資料守則》查詢團隊名單、人數、組成、成員學術背景等，教育局才披露參與審書的共有22人，惟只概括地指各人的背景和經驗均與通識科有關；直至記者再向教育局要求覆核，教育局披露團隊有22人，當中有12人是專科督學、2人是現職大學學者。

教育界議員葉建源表示，教科書評審一般以外部人員為主，今次通識科教科書的評審卻以教育局人員為主，實施上就是教育局「話晒事」，批評這是貫徹教育局的政治意圖，而不是專業。對於仍有8名團隊成員身份未明，葉認為教育局理應披露其身份，估計應是現職的「傑出教師」，反問「點解唔講得呢？」

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