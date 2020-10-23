施政報告︱傳林鄭本月上京計劃「機會微」 陳國基：仲同北京約緊

有傳媒下午報道，特首林鄭月娥未必可以如她所指，本月下旬前往北京。早前指林鄭上京可令《施政報告》更加充實的全國人大代表、行政會議成員葉國謙指，自己未到相關消息，未能回應。對於這會否影響《施政報告》有關大灣區的內容，葉再重申，由於他未能確認傳媒的消息，因此不作回應。

有線新聞和now新聞下午報道，林鄭未必能到北京商討惠港措施，更形容赴京機會微。行會成員葉國謙早前指，相信林鄭今次上京與中央有關部委討論早前提出的建議有關，屆時會有好消息令《施政報告》內容更實在。葉接受《蘋果》查詢時指，自己未收到相關消息，對林鄭能否上京的情況不清楚，故未能作出回應。被問到《施政報告》有關大灣區的部份會否因而受影響，葉指，因實在未能確認林鄭不能上京的消息，故不作回應。

特首辦主任陳國基回應指，林鄭本月下旬未能赴京的消息尚未證實：「我哋仲係同對方（北京）約緊。」至於林鄭會否於11月才上京，陳國基只是重申，與北京方面仍未約定會面詳情。

林鄭在本月12日表示，香港經濟要復蘇都是離不開中央的支持，她已經梳理了一系列措施，要求中央考慮和支持，並收到中央的通知，希望她在本月20日之後啟程往北京，參與一些部委協調會議，才能夠得到中央最終指示這些項目和政策是否可以支持。

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