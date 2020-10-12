吳文遠擺街站被票控音量過大 今辯稱與投訴人相距100米嘲聽覺太敏鋭

社民連秘書長吳文遠早前在黃埔擺設街站，惹來大批警員到場，聲稱接獲投訴指街站發出的音量過大。吳文遠及後遭票控一項擴音器聲量過大罪。案件今在九龍城法院續審，吳文遠出庭自辯，展示Google地圖，指投訴人當時身處地點與街站相距接近100米，直指投訴人「聽覺如此敏鋭，只能形容難以想像」。裁判官張天雁將案件押後至下月9日裁決。

傳票指吳文遠於今年5月16日下午在紅磡道與德民街交界使用擴音器，聲量造成姚永麟的滋擾來源。

控方證人姚永麟早前供稱，當時在新澳咖啡餐室「聽到噪音」，因而報警投訴。吳文遠今向法庭呈上Google地圖，圖上標示了涉案街站與新澳茶餐廳等地點，指街站與茶餐廳相距接近100米，「直行後更要轉左」，直言「聲音要識轉彎先去到」。吳的代表律師指聽覺因人而異，投訴人會否有可能聽到聲浪，吳笑言：「聽覺如此敏鋭，只能形容難以想像。」

控方盤問時質疑，紅磡道兩旁全是高樓大廈，聲音反彈之下，仍有聽到聲音的可能。辯方律師一度反對提問，指不明白有關說法的基礎。吳文遠其後謂：「即使不論距離，紅磡路也有不少車輛行經，就算（大聲公）開到最大，滿十粒電，我再嚎叫，都好難會聽到。」

吳指警察有心滋擾

此外，高級警員黃玉群早前供稱，當日曾要求吳調低聲量，但吳拒絕，指聲量屬法律容許程度，反叫黃先量度分貝。惟吳今供稱，當時已吩咐其他成員調低大聲公聲量，但不夠五秒，黃馬上指聲浪依然太大，斥吳不合作。吳直言：「即時反應是警察有心滋擾。」

辯方於結案陳詞時指出，控方無法舉證反駁吳文遠的說法，直指控方不但沒有考究茶餐廳的間隔或有否打開門，更沒有撿走涉案大聲公作分貝測試。而涉案兩個大聲公一啡一白，證人姚永麟稱見到吳文遠正在使用啡色大聲公，但根據警員證供，吳當時是使用白色大聲公。況且街站宣傳成員不止吳一人，不能排除「滋擾來源」並非吳本人，而是來自其他街站成員。

辯方再指，判斷「滋擾來源」是一個「好哲學」的問題，受到滋擾可以是因為聽到自己沒興趣的內容，而政治宣傳並不包含在控罪範圍。裁判官張天雁押後案件至下月9日裁決。

【案件編號：KCS513210/20】

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