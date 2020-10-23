消防添滑輪裝置圖增效率 前線指火場環境複雜隨時「反車」惹危險

消防處近期試用消防喉滑輪裝置，引來隊員熱議。《蘋果》獲悉，消防處最近向多間消防局分發滑輪裝置，讓消防人員移動消防喉時更輕鬆；有消防員認為火場環境複雜，增加滑輪或對前線構成危險，認為實際作用不大。消防處指，該工具名為「拖喉輔助器」，由前線同事構思，以提升操作滅火喉的效率，經改良後已採購60個，每個售價約600元，試行3個月後再決定日後安排。

消防處本月起陸續向多間消防局分發新滑輪裝置，供前線試用。該裝置為一條直徑5吋的半圓膠管，供放置消防喉，下面加裝4個膠轆以助移動，並配備布帶固定消防喉。

新的滑輪裝置原意是幫助消防人員移動消防喉，惟不少前線質疑成效。有現役消防人員向《蘋果》表示，由於火場環境複雜，執勤時根本難以使用，他舉例撲救回收場火災時，滑輪裝置有機會卡住現場的貨架和貨物，會阻礙消防喉前進，甚至對前線消防員構成危機；若果是處理家居火警，亦因地方狹窄而難以使用。

他表示，消防處從未發生因消防喉接駁位磨爛而影響效率或令人員受傷，直言裝置作用不大，甚至質疑設計者未入過火場救火。

料僅可用於日常操練

剛於周日試用新裝置的香港消防救護控制組人員聯合工會副主席（消防）黃子恆表示，消防行動使用的消防喉有「吋半」和「二吋三個骨」，前者一個人也可搬動，後者則一般需要兩個人。若果有轆輔助，移動消防喉時的確「慳力啲」。

惟他補充，礙於火場環境複雜多變，該裝置未必有太大幫助，即使在大面積的火場，地面也可能凹凸不平，裝置一旦卡住地面，以至反車，消防員反而要「顧多樣嘢」。他預料，裝置僅可用於消防局內的日常操練，「但實際火場就無乜機會用到」。

喉管倘爆裂 「裝置可能唔知飛去邊」

香港消防處職工總會副主席聶元風亦指，擔心消防喉管一旦爆裂和斷開，「個裝置可能都唔知會飛去邊」；而「二吋三個骨」喉管一般在火場時接駁分水器後，多在固定位置使用，未必需要經常拖動。他稱，肯定同事對裝置的設計，但裝置實際能否廣泛使用，仍需與部門商討。

消防處回應指，該工具由前線同事構思，目的是提升同事操作滅火喉的效率，屬消防處「新構思獎勵計劃」中的獲獎作品。處方稱，由於構思切實可行，處方進行了相關研究及市場調查，再經由「消防工具及標準裝載檢討委員會」的審批、改良及優化後，採購了60個由本地生產商製造的「拖喉輔助器」，每個售價約港幣600元，供前線同事進行為期3個月（2020年10月至2021年1月）的試行計劃。待試用期結束後，部門相關單位會收集意見並進行分析和整合，從而決定未來方案。

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