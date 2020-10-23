官：警錄白卡男口供不理想

【連儂牆爭執】

【本報訊】去年9月一名男子拍攝別人清理連儂牆，與清理文宣女子發生爭執。撕紙女聲稱被男子打後腦及掌摑臉部，男子其後被控一項普通襲擊罪。審訊時辯方指被告屬精神上無行為能力人士，並隨身攜帶「白卡」，警方卻在無合適成人陪同下與被告錄取口供，被告母親提醒兒子別簽署文件反遭警方喝止。裁判官最終沒有接納被告的警誡口供，但昨裁定罪成，認為現場片段與事主證供脗合。辯方指被告拒絕求情，裁判官基於被告的病患，決定先索取背景報告後才判刑。

被告甘仲斌被指於去年9月22日，在大水坑港鐵站外對出一道連儂牆，與女子龍群發生爭執致對方受傷。

裁判官裁決時指，根據被告的手機片段，當時被告以手機進距離拍攝事主，事主轉身迴避鏡頭，但被告依然故我，繼續拍攝。事主遂以手機拍攝被告，其後一片混亂，事主頭部突然向後跌、鏡頭已歪。

被告襲撕紙女罪成

裁判官相信事主在混亂中遭被告打後腦及摑臉，加上事主的醫療報告，與其聲稱受襲的傷勢脗合，裁定被告罪成。

裁判官亦提及，警員錄取口供的手法的確不理想，故審訊時沒接納被告的警誡口供作控方證物。根據庭上證供，被告就讀小學時已被確診患專注力不足及過度活躍症，須隨身攜帶殘疾人士登記證（俗稱白卡）及殘疾人士八達通。拘捕被告的警員卻聲稱，未能於被告身上搜出白卡，並沒有安排合適的成人陪同被告錄取口供。

另外，警員把被告押解往威爾斯親王醫院，並於急症室為被告講解《羈留人士通知書》時，只讀出標題而非內容。其後母親趕到醫院，沒獲准與被告直接對話，惟有隔着布簾提醒兒子「律師未到，唔好簽」，但被警員喝止。

案件編號：WKCC2883/20