延任議會︱IT委員會未選出主席 何君堯威嚇民主派主持：DQ你

立法會資訊科技及廣播事務委員會今早繼續選舉正副主席，由上屆主席、民主派莫乃光主持。莫乃光容許民主派提名不同議員參選，並舉行選舉論壇等，多名建制派質疑有關做法，獲建制派支持搶奪主席的建制派何君堯更威嚇莫，說會要求立法會主席梁君彥DQ莫，最終未能選出主席。

早前其他由建制派主持的事務委員會主席選舉中，建制派大舉封殺民主派提名議員參選。今日資訊科技及廣播事務委員會的主席選舉上，莫乃光容許民主派不斷提名不同議員參選，並沿用以往做法，開放每名候選人2分鐘的選舉論壇予候選人，及每名候選人1分鐘的提問時間予在席議員向候選人提問。有關做法惹起建制派不滿，先後提出規程問題，質疑莫乃光有意聯手民主派拖延議會進度。

民建聯陳恆鑌、建制派謝偉俊質疑莫乃光作決定時未有詢問在席委員意見，民主黨林卓廷反駁，早前多個由建制派主持的委員會主席選舉上，建制派的主持亦在未有徵詢委員意見就擅自作決定，現時卻以雙重標準批評民主派，要求莫乃光沿用建制派主持選舉的標準，自行作決定。

有意競選主席的何君堯質疑莫乃光聯手民主派阻礙議會進度，「（你）表面上係公平，實則上係唔公正」，更威嚇莫指，若然在下次會議未能完成委員會主席選舉，將會要求立法會主席梁君彥「將你嘅身份同資格革除，簡單啲嚟講係DQ你」。最終委員會在進入選舉論壇後因時間不足，未能選出正確副主席，需留待下次續議。

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