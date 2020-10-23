袁國勇：本港可能有1.4萬人已感染武肺 冬季疫情不會更易應付

武漢肺炎已持續逾9個月，冬天疫情可能更嚴重。香港大學微生物學系講座教授袁國勇，於香港內科醫學院期刊撰文，指要應付疫症必須較疫症行前最少3步，要打破舊有教條以創新方法應付；本港可能有少於0.2%（1.4萬人）已有武漢肺炎抗體，即已受感染，較確診個案多，顯示很多沒病徵或病徵輕微者未被發現。

醫院確診個案數目只屬冰山一角

袁國勇在文中回顧本港今初開始爆發武漢肺炎，指作為臨床科學家面對很多未知時，要打破舊有教條，如今年初多名本港專家呼籲市民戴口罩，當時被其他專家及外國醫療機構指沒有科學證據，但最終證實能大大減低病毒傳播；當初也有很多微生物學家反對以深喉唾液方式做檢測，但結果研究證實其敏感度與傳統鼻咽測試接近。本港同時以圍堵及緩疫的政策，也證實有效應付高傳染性的武肺。

他指，應付疫症是要較疫症行前最少3步，在醫院的確診個案數目只是冰山一角，因為很多沒無病徵或病徵輕微的病人，沒有被確診。根據不同地方的血清研究，如意大利倫巴第有57%人有抗體，紐約有20%，倫敦有17%，瑞典斯德哥爾摩有7.3%，內地湖北及武漢有2%至6%人有抗體，香港可能有少於0.2%，即少於1.4萬人已有抗體，即已受感染。

籲拍低乘坐交通工具車牌及食肆 方便追蹤

袁又指，香港人不能自滿，因現時社區基層醫療層面的測試未夠便利，很難盡早偵測到個案；而且歐美及本港也有人重複感染武肺，冬天疫情不會更易應付。他呼籲市民應用手機拍攝乘坐的公共交通工具車牌號碼，以及曾光顧的食肆和商店，令追蹤確診者更有效率。

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