【疫情反覆】

【本報訊】一名居於東涌的38歲女子，個多月前曾外遊，回港完成檢疫後發燒，自行購買成藥服用了事，拖延10天直至失去味覺才求醫，其後確診武漢肺炎。她在病發期間四出與親朋戚友聚會，曾到東涌及屯門四間食肆用膳，包括確診當日還去吃「譚仔三哥米線」。約10名親友被列為密切接觸者須檢疫，她的兒子也出現病徵，其子就讀的保良局志豪小學要停課兩日等候該學生的檢測結果。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君公佈，本港昨新增11宗確診，當中一宗是本地源頭不明個案。第5281號個案、38歲女子居於東涌映灣園聽濤軒15座，9月5至16日曾往意大利及瑞士，返港後完成14日家居檢疫，兩次檢測均呈陰性，10月9日發低燒，惟並無求醫，自行到屯門一藥房購買成藥，「食咗覺得好返」。至10月19日她失去味覺，才到屯門恆福花園司徒惠強醫生診所求診，翌日交回樣本檢測後確診。

每周往新墟街市買餸

張竹君表示，女患者傳染期由病發前兩天，即由10月7日起計，時間較長，到訪過地方亦多。她每晚會跑步來回東涌碼頭及住處，有時無戴口罩。她的兒子及親友住在屯門，她每個星期有兩至三日到屯門新墟街市買餸。傳染期內她亦多次與親友聚餐，包括到東薈城「八月花」及屯門海趣坊「意樂餐廳」，在看醫生後又到屯門青海圍「東哥點心火鍋第六分店」，確診當天曾惠顧逸東商場「譚仔三哥米線」。她在10月20日亦曾到過屯門新墟街市附近做腳部按摩，但已忘記店名。

張竹君指女病人約10名親友被列為密切接觸者須檢疫，她的兒子雖居於屯門親戚住所，但二人經常見面，最後一次在10月17日。其子就讀屯門保良局志豪小學，10月16日開始咳嗽，惟至前日仍有上學，現已送院檢測。志豪小學須全校停課兩日，等待檢測結果，校方稱期間會大清洗。女病人另一親友亦不適已送院。

衞署籲食客自行檢測

當局會向聽濤軒15座居民及她曾光顧的食肆員工派樣本樽。曾光顧有關食肆的顧客如感擔心，亦可自行接受檢測。至於按摩店，雖然按摩師和她均有戴口罩，傳播風險不高，但張指「幫佢按摩時，按摩師可能位置比較近」，當局亦會追蹤了解情況。

張竹君表示，患者首次提交的樣本病毒數值為23，即病毒量較高，但入院後再取樣本，數值已為33，病毒量低。她亦已進行病毒抗體樣本測試，暫未有結果。患者雖然曾外遊，但已隔了個多月，估計本土感染機會較大。

據區議員李嘉豪引述東薈城名店倉辦事處表示，八月花餐廳所有員工於工作期間均有戴口罩，至今未有員工出現病徵。商場公共地方亦會進行全面清潔消毒。