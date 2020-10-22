疫情速遞︱染疫東涌婦發病仍四出堂食 確診後照去商場食譚仔三哥（附個案搜尋器）

《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

本港昨日（22日）錄得11宗武漢肺炎確診，唯一一宗本地感染，是住東涌映灣園的38歲女子，感染源頭不明。她9月中歐遊後返港，完成14日家居檢疫，但10月9日發燒，僅自行服藥，至19日失去味覺才求醫。她發病傳染期間，曾光顧東涌和屯門4間餐廳和1間店舖按摩足部，並與1至2位親戚共膳；即使在20日交樣本樽並確診，但21日仍到商場光顧譚仔三哥。她的兒子屬緊密接觸者，16日咳嗽，但21日仍上學，其就讀的保良局志豪小學要停課。衞生署呼籲市民，有病要留家，避免外出。

發病第11日交樣本樽 翌日仍外出吃譚仔三哥

無源頭個案患者為38歲女子，無業，與家人同住在東涌映灣園聽濤軒15座。她在9月5至16日曾到意大利及瑞士，16日返港，16至29日在家居檢疫，其間進行了2次病毒測試均呈陰性。患者10月9日起低燒，自行買藥服食後自覺康復，至10月19日失去味覺，遂到屯門恆福花園司徒惠強醫生診所求醫及檢測，翌日確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，患者每個星期會有2至3日到屯門新墟街市買餸，亦會跑步來回東涌碼頭及住處，傳染期內曾與一至兩位親戚食飯。她曾到多間餐廳用膳，包括10月11日曾到東涌東薈城「藍店」美心旗下的八月花、17日到屯門海趣坊「藍店」意樂餐廳、20日到屯門青海圍「黃店」東哥點心第六分店、21日到東涌逸東商場譚仔三哥。患者亦曾於10月20日傳染期內到過屯門新墟街市做腳部按摩，但張竹君稱患者忘記店名，中心會再追蹤。

女患者兒子現病徵 保良局志豪小學停課

張竹君指該個案在社區逗留時間長，有傳播風險，當局會盡量追蹤，亦會在患者住的大廈及曾到過的食肆向住客和員工派樣本瓶檢測。而其家人亦有感染風險，其就讀屯門保良局志豪小學的兒子在10月16日有咳嗽，屬緊密接觸者，但21日仍有上學，現已送院檢測。張竹君指，保良局志豪小學須暫時停課，如兒子確診，學校屆時須繼續停課，中心並會安排到校派發樣本樽。另外一名居屯門並與其兒子同住的親戚，早前亦感到不適。

對於該患者的感染源頭，張認為個案為本土感染機會大。她有每天獨自跑往東涌碼頭的習慣，未必時時有戴口罩。對於該個案10月20日交樽，但21日仍到食肆吃飯，張提醒市民如有病徵應盡量避免外出，指當局已向食肆員工派樽，如市民有憂慮或出現病徵應盡早求醫。

本港疫情

●確診（截至10月22日16:45）

5,280宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

105宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

5,019宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

116名確診者仍留醫，13人危殆、4人嚴重

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

確診者所駕駛或曾乘搭的士車牌、巴士路線及時間

●第3911號個案：8月1日，車牌HF8999

●第3911號個案：8月3日，車牌CM3870

●第3911號個案：8月4日，車牌MN7894

●第4641號個案：8月19日，車牌JX5193

●第4742號個案：8月21日（日間），車牌UW3237

●第4755號個案：8月21日（夜間），車牌RY9747

●第4788號個案：8月14日（日間）、8月18日至21日（日間）、8月24日至27日（日間），車牌TS473

兩岸疫情（截至10月22日10:00）

兩岸疫情最新情況：大陸累計確診85,729宗，死亡4,634宗。台灣則累計確診548宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至10月22日08:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過4,107萬，全球死亡人數逼近113萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案超過832萬宗，死亡人數突破22.1萬人。印度確診人數接近765萬，位居全球第二，死亡人數超過11.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數接近530萬，死亡人數超過15.5萬。俄羅斯確診人數超過143萬，阿根廷緊隨，確診人數超過101萬，而西班牙成為第六個確診人數突破100萬的國家。

一名在巴西參與英國牛津大學武漢肺炎疫苗臨床測試的志願者死亡，是全球首宗疫苗測試死亡個案，但牛津表示試驗會繼續，並指獨立評估認為無安全隱憂。

巴西衛生部長帕祖耶洛（Eduardo Pazuello）周二表示衞生部將購買由中國科興生物技術公司(Sinovac Biotech)研發的疫苗，但一天後，總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)表明巴西不會向科興購買疫苗，表示「巴西人不會做任何人的白老鼠」。

德國衞生部長施潘（Jens Spahn）確診武漢肺炎。他較早時曾出席內閣會議，但政府發言人表示其他部長毋須隔離。發言人解釋，內閣一直嚴格遵守衞生及社交距離規則，確保縱使出席內閣會議的人確診，其他人也毋須隔離。

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 8,322,814 (221,930)

印度 7,651,107 (115,914)

巴⻄ 5,300,000 (155,403)

俄羅斯 1,438,219 (24,786)

阿根廷 1,018,999 (27,100)

⻄班牙 1,005,295 (34,366)

法國 999,744 (34,072)

哥倫比亞 981,700 (29,464)

秘魯 874,118 (33,875)

墨⻄哥 860,714 (86,893)

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