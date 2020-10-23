國泰大裁員︱工會質疑新合約如《南京條約》不公 8成員工盼改善待遇才簽

國泰航空周三（21日）大規模裁減5,300名駐港員工，大批空中服務員突然失去工作，能夠留下的員工亦要面對薪金、福利大減。國泰空中服務員工會主席王思敏質疑，公司給予的新約不公平，而且屬永久改變，是變相逼他們離開。她又指，工會的問卷調查顯示有8成員工認為須改善待遇才肯簽新約，工會今日會再與管理層會面，呼籲員工想清楚才簽新合約。

國泰空中服務員工會主席王思敏在商台節目表示，公司昨日在網上「開Live」「推銷」其計劃，不認為是員工會議。她指大家自裁員當日到昨日早上仍然傷感，但慢慢開始覺醒，知道事情「唔妥、唔對路」，「呢份真係不平等條約，我學識咩係《南京條約》嘞」。

她表示，工會昨日發佈問卷，1至2小時內有逾2,000人回應，8成員工認為要有改動才願簽新約。以她為例，原本的時薪在新約下減少約20%，封頂後的時薪亦比她現在少10%，而且是永久改變，她自言自己已算減得少，有人要減薪40%，反問「有冇管理層同我哋一樣永遠減40%，點解呢樣嘢只係發生係我哋身上？」，質疑公司變相逼他們走，「上一轉走唔到，今轉就你哋自己揀走，唔係我（公司）揀裁員，係咪想造個咁嘅數出嚟？」

王思敏提到，不簽新約的員工會被解僱，所得到的待遇將比裁走的員工更差，他們不會有公司永久福利，亦會即時失去房屋津貼，「你叫班人住喺邊？」，只有長期服務金及一個月代通知金，認同留得低的員工所面對的抉擇更困難。

她重申員工願與公司共渡時艱，希望公司將此合約訂為短期、有限期，在艱難時期後給予應有待遇。不過，她認為今次爭取的難度很高，但指今次是重大勞工議題，一定要認真處理，「如果唔係，畀國泰咁大嘅公司一開咗先例，全香港各行各業都跟住咁做」。她指，工會今午3時會與管理層見面商討，呼籲員工想清楚才簽新合約，「簽咗就一世」。

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