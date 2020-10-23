黎智英獲美國阿克頓學院頒美國信仰與自由獎

警方早前高調搜查壹傳媒《蘋果日報》大樓，拘捕創辦人黎智英及相關高層，肆意打壓新聞自由。致力宣揚自由社會的美國阿克頓學院（Acton Institute），將於下周三（28日）在網上向黎智英頒發「信仰與自由獎（The Faith and Freedom Award）」，以表揚黎在信仰及自由方面的努力。

今次頒發獎項的阿克頓學院，成立於1990年，強調一個兼具自由與美德的社會，仰賴個人自由及宗教原則所維持。該學院不時舉辦研討會及講座，亦出版書籍、期刊及製作電影等宣揚自由理念。

創始人讚揚黎智英信念堅定

阿克頓學院關注香港情況，其主席兼聯合創始人羅伯·西里科牧師（Rev. Robert Sirico）今年6月曾與黎智英進行訪談，當時他詢問黎，面對自由、家人及其生意受到威脅，如何持續抗爭，黎回應自己已72歲，來港時一無所有，現時擁有的一切均是香港的自由給予，明言願意為自由作出犧牲。

西里科牧師在《蘋果日報》大樓被警方搜查當日亦發表聲明，指警方是以《國安法》作幌子進行搜查及拘捕，提到自己認識黎智英一家有20年，讚揚黎是一個有堅定信念的人，有信心他不會被威嚇到，並指黎早已預計將發生的事情，亦已準備為自由付出代價。

抗納粹政權荷蘭女戰士亦曾獲獎

「信仰與自由獎」是該學院於2000年成立，旨在表彰在公民、商業或宗教領域中有傑出表現的人士。過去獲獎者包括美國前最高法院大法官斯卡利亞（Antonin Scalia）、二戰時期抵抗納粹政權的荷蘭女戰士Diet Eman、前英國首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）等。

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