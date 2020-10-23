獲薦任港大副校 清華突刪除申作軍中共黨委身份 劉銳紹憂港大須執行黨指令

香港大學兩名出缺的副校長已有人選，其中獲推薦出任副校長（研究）的清華大學工業工程系系主任申作軍，身兼該系黨委委員。時事評論員劉銳紹指出，內地大學的黨委權力相當大，亦必定是政治先行，由黨委領導行政機構，雖未聞港大會成立黨委，但若實質上是執行黨的要求和指示，已等於有黨委的功能。消息傳出後，清華大學校網即將申作軍的資料從「系黨委班子」中刪去。

清華「清網」突刪申作軍黨委委員身份

申作軍獲推薦任為港大副校長（研究）的消息傳出後，清華大學校網今早仍顯示申作軍是工業工程系的黨委委員，惟下午其資料已被從清華大學工業工程系網站的「系黨委班子」名單中移去。翻查網站存檔系統，今年10月13日的版本亦顯示申為該系黨委委員。

時事評論員劉銳紹表示，內地大學的黨委權力相當大，同級機構中一定是黨委大於行政機構，決策時以黨為主，亦必定是政治先行。

劉指出，雖然現時未聞港大將成立黨委，他估計暫時亦不會將內地這一套搬到香港，但即使沒有黨委的組織，只要實質上在執行黨的要求和指示，已經是有黨委的功能，「等於而家香港政府，個個都北望神州以身相許，使乜有黨委？」

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大專屢增內地學者比例 劉銳紹：中共要控制港人思想

身兼黨委委員意味申作軍是中共黨員。劉銳紹指出，現時中共有9,100萬名黨員，基本上晉升到某一層級都必定要是黨員，其黨員身份亦未必公開，來港的內地人之中，只要不特別申報，亦不會知道其黨員身份。

劉銳紹分析，中共去年10月起已開始部署在各方面全面控制香港，北京認為香港出現諸多問題，源於思想控制不夠，「佢哋係要控制人嘅腦袋、包括思想意識形態」，中小學以下已由教育局出手全力控制，現時可見在大專亦有同樣政策，不但在管理層，教師方面亦不斷增加內地學者比例。

劉指出，香港的大學成功是因為有學術自由，中共現時的做法只為維護政權而非發展現代化社會，長此下去「一定搞死香港」，將成歷史罪人。

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