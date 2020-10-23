手工啤疫下生意挫四成 W&D賣芝士配酒拓銷路

旅發局舉行的美酒佳餚巡禮去年因社會運動取消，今年遇上疫情轉陣網上平台。今年第二年參展的本地手工啤品牌「少爺啤」早在疫情初期已轉戰網上賣啤酒，雖然網購定單金額比以前高兩、三倍，但仍不足以彌補流失了的酒店和酒吧兩大商業客群，負責人透露今年整體生意仍挫三、四成。

近年在本地手工啤界聲名大噪的「少爺啤」2018年首次參加美酒佳餚巡禮，反應不俗，惟去年無緣參加，今年又遇疫情，少爺啤酒廠總監郭永樂透露，疫情對生意影響甚深，以前最大客源是酒店和酒吧，惟疫下酒店無遊客，酒吧亦關閉多時，市民怕染疫紛紛留家用膳，令酒廠整體生意按年跌30%至40％。他指疫情營運主要靠網上平台，主要客源亦轉為一般消費者，公司推出買滿指定金額免運費，銷情算不錯，定單金額比以前的網上定單多了兩、三倍，「因為自己買會抵過出去酒吧飲。」

今年參加美酒佳餚巡禮，郭永樂預期可以帶動少少生意，料疫情持續生意未能反彈至往日水平，他指現場參展要請人、準備斟酒機器，雖然辛苦但好玩，又可與客人面談講解不同產品；至於網上參展則風險和成本都較低。

少爺啤準備了一套300元內含4款芝士及4款啤酒的品酒套裝在美酒佳餚巡禮推出，限量300套，首50套免運費，11月25日在旅發局美酒佳餚網頁開售。郭表示，以往品酒配食物往往是傳統紅白酒做主角，少爺啤以前曾嘗試用啤酒做芝士配搭品嚐活動，發現市民反應不錯，故今次「復刻」節目，購得套裝的市民更可報名參加12月5日網上舉行的「手工啤x芝士搭配入門班」，學習不同啤酒與芝士如何交替品嚐。

少爺啤芝士品酒套裝產品內容：

4款各330毫升啤酒配4款各100克芝士

1. 飛雲小麥啤 x Ossau Iraty綿羊奶硬芝士

2. 鹹檸啤 x Mimolette牛奶硬芝士

3. 經典淡愛爾 x Gouda with Truffle黑松露味牛奶半硬芝士

4. 黑無常辣椒朱古力波本威士忌陳釀黑啤 x Fourme Ambert牛奶藍芝士

售價：$300／套

數量：300套

開售日期：11月25日（三）至12月1日（二）

講座：12月5日手工啤x芝士搭配入門班

網頁：WineDinefestival.DiscoverHongKong.com

資料來源：少爺啤、旅發局

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