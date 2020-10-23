兆基創意書院增辦初中 家長須面試

【本報訊】創校14年的直資學校香港兆基創意書院特色是不設校規、校風自由，惟目前只開辦高中課程。書院昨日宣佈獲教育局批准增辦初中課程，首批中一學生明年入學。副校長蔡芷筠表示，校方考慮初中部同樣不設校規，仿效高中僅列出「不接受行為」，同學一旦犯錯，會先行溝通、不會動輒懲罰。由於書院與傳統學校有很大差別，家長必須認同學校理念，故中一入學將同時面試學生和家長。

風氣較自由 須認同理念

兆基創意書院昨日介紹即將開辦的初中課程。校方表示，三年前已向當局提出開辦初中課程，至去年獲「開綠燈」，今年正式獲批。初中課程將包含教育局規定的基礎教育科目，亦會以創意、藝術和生活切入，提供整合的藝術訓練；初中課程每年學費為3.3萬元，畢業生可直升高中部。

書院高中部因不設校規成為教育界熱話，蔡芷筠表示，高中部雖沒有校規，但一直有「不接受行為」，一旦同學犯錯、傷害到別人，校方會先與學生溝通，讓他們反省檢討。她透露，初中部考慮沿用無校規做法，但因學生年紀較小，必須家長配合。

她表示，家長必須認同學校理念，例如不會隨便罰學生、不會強迫有測考成績，根據過往經驗，如有不認同理念的人加入，「可能會好痛苦，佢可能想做成績上尖子，期望有人逼佢讀書」，個別家長甚至反過來要求學校改變，因此決定在初中入學面試中同步面見學生和家長。蔡指面試形式待定，初步將要求學生獨立參與創意工作坊，校方從中觀察學生表現，之後安排面見學生及家長，留意家長與子女的互動。

書院昨日邀請了舊生、電影《幻愛》女主角蔡思韵分享，她憶述在書院獲得最珍貴的是人與人之間關係，她以往學習現代舞，老師令她明白情感表達的關鍵在於用心交流，對其演藝工作帶來深遠影響。兆基創意書院初中課程每年學費為3.3萬元，不會參加教育局中一中央派位，以面試、工作坊形式收生；有意報讀者必須出席11月28日和12月11日舉行初中課程簡介會。