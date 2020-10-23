陳肇始率衞生署醫管局代表打流感疫苗 但籲市民將疫苗留高危群組

政府日前稱將向私人市場額外供應十萬劑流感疫苗。衛生署署長陳漢儀稱全球疫苗供應緊張，政府如有需要會增購疫苗，但未必成功，呼籲市民將流感疫苗留給高危群組。

食物及衛生局局長陳肇始、衛生署署長陳漢儀、醫管局主席范鴻齡和行政總裁高拔陞等，下午在葵青地區康健中心接種流感疫苗。陳漢儀稱，十萬劑額外購買的疫苗主要會供應予疫苗資助計劃下的醫生或醫療機構，以讓高危群組受惠，預計下月中會到港。但被問到是否確認該批疫苗有十萬劑，陳則只稱「希望係」。

她稱全球流感疫苗供應緊張，會與廠商繼續緊密聯絡，如有需要會再增購，但「未必一定能夠如願以償」，呼籲不屬於高危群組的市民以其他方法減低患上流感的機會，包括保持手部衛生、戴口罩等。

韓國出事疫苗涉事藥廠有疫苗在港註冊 衞生署稱無使用涉事批次

韓國出現接種流感疫苗後死亡的個案，當中包括來自法國藥廠塞諾菲（Sanofi）的疫苗。陳漢儀稱該藥廠的疫苗在香港有註冊，但核對過後確認本港並沒有使用涉事的批次。 陳肇始並指輸入本港的疫苗，都要通過政府註冊制度，安全性有保證。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨曾指，香港並無韓國製造的註冊流感疫苗，暫時未見本港疫苗出現問題，如接種疫苗或服用藥物後出現嚴重副作用，亦有機制可通報衞生署。

陳肇始：非常時期強制檢測仍有好處

早前有消息指政府正研究於機場設半小時快速測試化驗室。陳肇始指快速測試是大趨勢，衛生署一直有試驗不同的快速測試方法是否合乎標準，現時亦有在機場嘗試使用，與一般的核酸檢測方法並行，以比較兩者效果。

至於強制檢測， 陳肇始稱早前的四個臨時檢測中心均受市民歡迎，故「未必要強制」，但指在非常時期強制檢測仍有好處，故仍正研究其法律框架。

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