網上論壇∣亞十的死人財（立法會議員 邵家臻）

這不是第一次，也不會是最後一次，監房出事，議員跟進，署方一面冷處理，十問九不應，一面就推「獨立公會」出來做擋箭牌。而公會又樂得做「長官解憂雜貨店」，替署方反擊提出問題的人。

10月8日，越南街友亞十在小欖精神治療中心被發現「長褲纏頸」，送院後不治。由於亞十今年年初涉及「被警暴事件」，經媒體揭露，九名涉事警員被捕，至今仍未正式起訴。而我幫亞十等三名街友經公開資料守則向康文署取回警暴當日的閉路電視片段，卻因「事件進入司法程序」而左推右搪，一拖再拖。

街友們都覺得事有蹊蹺，無論是自己以前坐監經驗，抑或是對亞十的認識，都不能相信亞十自殺的消息。我為亞十發聲，希望能夠還他一個公道，並在10月21日在通州街公園，跟張超雄議員、何啟明區議員及林國璋牧師一起召開記者會，交代亞十的身後事。

我在10月20日出信給懲教署署長要求署方保存錄影片段，信件一貫石沉大海。不過，今次稍稍不同的是，懲教署四公會及協會不惜越俎代庖，為署方遮風擋雨。他們的聲明是滄海遺珠，不能在各大報章中消沒。聲明的撮要如下：

1，邵家臻丶張超雄在發「死人財」，抹黑懲教；

2，懲教署致力提供一個安全穩妥的覊押環境，防止在囚人士自殺；

3，遇上自殺事件，會交警方跟進，日後亦會召開死因裁判法庭，在此期間，不能向外界透露案件詳情；

4，我和超雄沒有基本的常識，不斷要求署方展示閉路電視片段及事發地點相片，真令人匪夷所思。

是耶非耶，公道自在民心。為死去的亞十發聲竟被說成是「發死人財」？恐怕是駡人者反照出自身的刻毒。

有常識的人都知道立法會的主要職能是制訂法律、批准公共開支，以及監察政府的工作。我和超雄作為立法會議員，監察懲教署工作，乃職責之所在。再者，若按照四公會及協會邏輯，監察ＸＸ即發ＸＸ財，那譴責警暴即發警暴財？保護被虐婦女即發被虐婦女財？監察明日大嶼即發大嶼財……

四公會及協會聲明指，懲教署一向以來會確保一個安全及穩妥的羈押環境。坦白講，我作為曾被羈押者無太大異議。不過致力歸致力，改善還改善，致力確保安全及穩妥的羈押環境難道等於沒有改善空間？正正因為了解院所森嚴，發生「自殺」才更值得關注。

《死因裁判官條例》規定在官方看守下死亡案件，必須要開死因裁判庭，難道他們又會説是不信任院所，抹黑懲教？甚至是死因裁判官又是在發死人財？

至於死因裁判法庭研訊，確實，當有人在受官方看管時死亡，例如在獄中或羈留中心死亡，研訊必須有陪審團參與。然而，非官方看管時當有人在下列情況中死亡，亦可在沒有陪審團參與的情況下進行研訊：１）突然死亡，２）因意外或暴力而死亡，３）在可疑情況下死亡，及４）屍體在香港被發現或被運入香港，相信香港人在過去一年亦有所聽聞。

話說回來，我們要求署方展示閉路電視片段及事發地點相片實屬大義之舉，為的是不希望官方一錯再錯。大家必定仍記得8.31太子站事件，若閉路電視片段公開，便可真相大白。亞十之事同樣，無論是警暴事件通州街的閉路電視片段，以至長褲纏頸的囚室記錄，只要相關部門能透明公開處理，尊重知情權，必定能釋除公眾疑慮。

猶記起記招當日何啟明引述街友受警暴事件後街坊的一句「上聯」，現對一句不希望實現的「下聯」作指教：

忠誠勇毅，踩人下體；

長褲纏頸，推諉到底。

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