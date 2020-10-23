大馬富商操盤驚天騙局　政府損失數十億

【本報訊】一馬案前後歷經12年，當中涉龐大的官商勾結、國家資源流失、及巨額貪污，其間馬來西亞前首相納吉等政府高層相繼下台，投行高盛捲入其中，在美國及香港牽涉的訴訟和解金額及罰款金額，都破當地歷來紀錄。

一馬公司前身為登嘉樓州主權基金，於2008年成立，在大馬納吉政府2009年上台後改組，主要是運用當地石油的財富，協助國家發展為東南亞地區的金融中心，並為馬來西亞製造創業機會，同時提高自己支持度。不過在當地富商劉特佐操盤，加上高盛投資銀行家Tim Leissner協助，演變成一個巨大騙局。2009年底，一馬公司與沙地石油國際公司簽署10億美元聯營投資計劃，劉特佐通過虛構的沙地公司與一馬公司合作，以償債為名，將其中七億美元滙進其設立的公司。其後再通過和沙地及高盛Tim Leissner勾結，2012年至2013年三次債券發售籌65億美元（約500億港元），給予高盛高額佣金，資金用於收購能源產業，部份流入當時大馬首相納吉口袋。

分贓不勻 有人告密

2015年，因分贓不勻導致有告密者出現，加上傳媒窮追不捨，最終陰謀被揭露，美國政府在2016年開始調查劉特佐及納吉繼子里扎，同時提出刑事檢控，充公了逾10億美元資產。

而馬來西亞在2018年政府換屆後，納吉也被逮捕，最終劉特佐、里扎要交出大量資產換取和解。而Tim Leissner也被充公了資產，及不得重操故業，高盛在各地面臨逾40億美元賠償（約310億港元）。馬來西亞政府在此事件上損失了數以十億計元。