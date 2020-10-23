中國學者宋小莊《大公》撰文指黑暴案應「從快從重」 倡交國安案法官處理

全國港澳研究會理事宋小莊在今日的《大公報》撰文，大舉搬出英美例子來強調黑暴案須「從快從重」處理。他又認為，「港版國安法」只能懲罰4類危害國安罪行這說法「只對了一半」，揚言暴動罪「不能說與國安法完全無關」。

身兼深圳大學港澳基本法研究中心教授的宋小莊指，香港法院處理過的暴動案不多，而英美就有很多經驗，例如美國處理過數百次、英國也處理過數十次，譬如英國最近立法要求法院24小時開工，強調「這就是從快」。

而「從重」方面，宋小莊再引用不具名的英國學者為例，指該學者曾對騷亂（暴動）做量刑分析，包括首犯判10年監禁，多次參與、投汽油彈、駕車撞警、使用弓箭就判8至9年，長時間且使用危險方法如汽油、小刀、欄杆來襲擊就判6至7年，而長時間參與投石頭、磚塊就判5年。

主張「從快從重」外，宋小莊也提到「港版國安法」。他覺得香港社會對《國安法》有誤解，例如以為「香港國安法沒有溯及力，對之前的處理沒有引領的作用。」他指《國安法》規定香港有維護國安的憲任，應當履行維護國安的職責，而「黑暴案也是影響國家安全的，特區從成立的那一天起，在任何時候都有這種憲制責任和職責」，即使刑法依具體情況決定有否溯及力，但行政法是可以有溯及力。

此外，宋更認為《國安法》「不能處理黑暴這種危害公共秩序的犯罪」這說法「只對了一半」，因暴動罪「不能說與國安法完全無關」，而《國安法》規定危害國安犯罪的案件由指定法官處理，在現時有關危害國安的案件不多，反而危害公共安全的犯罪很多下，「黑暴案也影響國家安全，香港法院就完全可以用上述指定裁判官和法官來審理黑暴案」。

值得一提的是，宋小莊提到英國最近立法要求法院24小時開工，恰巧《星島日報》今日有報道提到，司法機構認為法院24小時運作的成效不高，甚至可能增加出錯的可能性，而英國法院24小時運作亦只維護了一段很短的時間，而且該做法頗受爭議及成效不高。同時，司法機構已諮詢本地持份者意見，持份者都設單一專屬法院或以24小時運作來處理示威案件不可行也不可取。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！