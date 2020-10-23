天橋上垃圾桶蓋掟警察 工程師襲警罪成還柙候判

去年10月1日市民於多區發起堵路示威，引發多處警民衝突。當日警方派出百多名警員在荃灣區清理路障及驅趕示威者，警員行至荃豐中心對開行人天橋時，忽有垃圾桶蓋從天而降。警員隨即發現有男子在天橋上舉起另一垃圾桶蓋擲向路面，上橋展開追逐，及後一名男學生被捕並遭控以襲警罪。案件經審訊後，現已成為工程師的被告今被裁定罪名成立，還柙候判。裁判官表示，雖然案中警員書面證供未能道出案情細節，但認為警員並非以寫作為生，故此不影響證人可信性。

被吿梁文輝（24歲）今被裁定襲警罪成，指他事發當日在荃灣荃豐中心天橋上襲擊偵緝警員賴信安。被告被捕時仍是學生，辯方今求情披露，被告已成為工程師，亦加入民安隊多年，要求先索取社會服務令報告始判，惟遭裁判官劉淑嫻拒絕。

辯方聆訊期間否認被告是擲垃圾桶蓋的疑犯，質疑警員證供的可信性及可靠性，並指警員庭上證供與書面證供不符，例如警員在庭上作供稱曾與被告對望，但其書面供詞卻沒提及此點。

官指警員並非以寫作為生 書面證供未道出細節不影響可信性

不過，裁判官今裁決指，警員並非以寫作為生，書面證供未能如數家珍般道出細節，並沒影響警員證人的可信性。劉官裁定所有控方警員證人皆誠實可靠、證供清晰、合乎邏輯，接受辯方盤問下沒有動搖。

劉官又指，警員證人亦承認作出拘捕時因被告掙扎，曾用警棍按壓被告，相信被告頭部等傷勢只是在被制服期間造成。反之，被告蓄意及罔顧後果地投擲垃圾桶蓋，雖然垃圾桶蓋沒擊中警員，但令警員憂慮遭受即時武力，裁定被告襲警罪成。

辯方求情透露，被告為家中長子，兩名弟妹仍在求學，父親入住精神病院舍，母親則是清潔工。被告現時每月交出一萬元家用，實為家中重要經濟支柱。

辯方又呈上被告家人及中學副校長等人的求情信，各人都讚賞被告品格。而被告加入民安隊多年，一直服務社會，望能索取社會服務令。辯方續稱，控方今次以較輕的《警隊條例》罪名控告被告，故並非必須判監。案情顯示被告沒預謀犯案，當時實有很多人擲物，被告被捕後亦沒被搜出攻擊性物品。

惟劉官不同意辯方看法，直指被告從行人天橋上投擲垃圾桶蓋，案情有其嚴重性，不適宜索閱服務令報告，僅下令索閱被告的背景報告，並將被告還柙至下月6日判刑。

【案件編號：WKCC735/20】

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