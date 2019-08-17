建制派去信司法委員會跟進法官任命 梁家傑斥打壓司法：無邏輯、非理性、有政治目的

建制派揚言要整頓司法、教育和社福「三座大山」，除發動投訴司法人員外，法官任命亦是其攻擊目標。民建聯葛珮帆和周浩鼎今日（23日）去信立法會司法及法律事務委員會，要求討論終審法院法官的任命事宜。公民黨主席、資深大律師梁家傑怒斥，司法人員推薦委員會尚未公佈新任法官人選，民建聯卻要求在立法會討論，形容做法不合常理和邏輯，其打壓司法的目也昭然若揭。

葛、周建議張舉能上任後才討論接替人選

葛珮帆和周浩鼎今日去信立法會司法及法律事務委員會，引述有報道指，一名上訴庭法官獲推薦接替因張舉能升任終審法院首席法官、而出現的終院法官空缺，他們認為有關委任非常重要，建議當局考慮於張舉能接任終院首席法官的職位後，才再作任命安排；同時又要求立法會司法及法律事務委員會討論，將事項盡快加入議程。

梁家傑：若接納二人建議 終院法官一職將懸空

梁家傑接受《蘋果》查詢時炮轟葛珮帆和周浩鼎的做法不合理，指張舉能在明年1月11日將接任終院首席法官，屆時終審法官一職就會出現空缺，而兩人建議在張舉能上任後才討論接替人選，將會任由重要的法官職位懸空，批評葛、周的建議「無邏輯、非理性、有政治目的」，又質疑建制派借法官任命問題打壓司法。

同時，現時司法人員推薦委員會和政府都未公佈接任人選，葛珮帆和周浩鼎就急於要求司法事務委員會討論，亦有「乘機搵個平台大吵大鬧、咁係越俎代庖」，從而達到整頓「司法大山」的政治目的。

司法機構：尚未公佈任何終院法官人選

根據《基本法》，法官及司法人員由司法人員推薦委員會建議，再由特首林鄭月娥委任及立法會正式通過。司法人員推薦委員會目前尚未公佈任何終審法院法官的人選。

司法機構回覆查詢時指重申，根據《基本法》第90條，香港特別行政區終審法院的法官和高等法院首席法官的任命，還須由行政長官徵得立法會同意，並報全國人民代表大會常務委員會備案。所有法官，包括終審法院常任法官的任命，均會根據既定機制作出，並在適當的時候公佈。

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