首兩季26警被捕 敏感崗位警員下周自願驗毒 高層升職要聲明身家清白

今年首兩季有26名警務人員「知法犯法」被拘捕，今年5月更爆出西九龍總區反黑組人員涉嫌販毒。警方日前選擇性邀請部份傳媒受訪，稱早前成立的「誠信審核行動小組」將於下周正式推出驗毒計劃，首階段對象為「敏感崗位」人員，但僅屬自願性質。警方於7月起亦將要求參與高級警司、警司及總督察晉升選拔的人員提交「個人財政狀況聲明」，但毋須接受審查。

警務處處長鄧炳強今年5月成立「誠信審核行動小組」，試圖挽回警隊形象，但多月來未見進展。「誠信審核行動小組」主管、警司劉志聰日前邀請部份傳媒訪問，披露小組工作細節。

驗毒計劃僅屬自願性質

綜合多間傳媒報道，警方將於下周推出自願驗毒計劃，首階段會涵蓋敏感崗位人員，包括毒品調查科、三合會行動組、特別職務隊人員及毒品處理警員，預計明年第一季內完成，未來或會逐步推展至其他崗位的警務人員。警方預計藥物檢測中心每年可處理約7,000人次樣本；至於預期參與的警員人數，警方則稱因涉及行動機密，拒絕透露。

警方會以驗尿方式進行初步驗毒測試，若樣本驗出陽性會送往政府化驗所覆檢。如果有警員被證實有使用毒品，須面對刑事和紀律調查，是否停職則視乎個案而定。驗毒計劃僅為自願性質，警方稱要考慮法律基礎和個人私隱，若警員拒絕驗毒會了解其原因。而警隊管理層，由助理處長職級至警務處處長鄧炳強已於近日完成驗毒。

大埔警長擅取麻雀自用

另外，警方自今年7月起，要求參與高級警司、警司及總督察晉升選拔的警務人員，須就個人財政狀况作聲明，作為晉升的考慮因素，若作虛假聲明會面對紀律或刑事處分，並於明年逐步延伸至警長及警署警長的晉升選拔。警方承認，警員現仍不需要接受審查，會先研究及諮詢法律意見。

而今年首兩季，因「知法犯法」被警隊拘捕的正規警務人員達26人。劉志聰稱，「誠信審核行動小組」至今已主動介入調查6宗案件，包括 「盜竊」、「與不良分子為伍」等案件。小組又透露，有跟進大埔警區特別職務隊一名警長涉嫌監守自盜，取走兩副麻雀自用，小組會就證物處理程序作專題研究，檢視執行上的困難等，又明言：「亦都係保障人員避免受到不必要指控。」

據資料，「誠信審核行動小組」共有15名成員，包括1名警司及6名督察級人員，屬常設職位，由助理處長（服務質素）指揮，直接向處長鄧炳強匯報。

民權觀察：警須加強訓練 避免濫用權力

民權觀察成員王浩賢表示，警隊若制訂驗毒和資產等審查是好事，尤其是高級警務人員有可能接觸到行動細節以至策劃行動，若品行有問題或會影響其判斷。他又指，過往警隊不但在處理遊行示威上為人詬病，處理案件如毒品案也曾出現妨礙司法公正等情況，認為警隊同時亦須加強對警員的訓練，避免警員出現以權謀私、濫用權力等問題。

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