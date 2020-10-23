逾5,800醫管局員工陣線會員按工會電郵範本回覆 抵抗醫管局分化

武漢肺炎疫情今年初在本港爆發，醫管局員工陣線2月發動罷工要求政府全面封關，醫管局本月9日起向該會會員發出電郵，要求會員就2月參與罷工提供原因或解釋，今日（23日）為回覆最後限期。

醫管局員工陣線今日到醫管局總部遞信，表示收集到逾5,800名會員的回覆，他們已按工會電郵範本向醫管局作一致回應，並授權該會處理一切罷工相關事宜。主席余慧明強調工會必定會與會員團結一致，要求醫管局停止打壓和分化工會，若醫管局展開下一步清算，工會不排除發起集體行動反抗。

罷工具法律上正當性 上司要求以年假代「缺勤」

醫管局員工陣線主席余慧明和多個工會成員今日到醫管局總部遞信，醫院管理局職工總會、香港言語治療師總工會和社總等多個工會代表亦有到場支持，他們高叫「拒絕分化 抗爭到底」及「團結一致 對抗打壓」口號。

主席余慧明表示，年初參與罷工的會員約有8,500名會員，截至今日下午2時，工會收集到逾5,800名會員回覆，各人已按工會電郵範本向醫管局作一致回應，並授權該會處理一切罷工相關事宜，另外不排除部份會員自行回覆，或已離職需透過信件回覆。

她強調工會必定會與所有會員團結一致，並要求局方停止一切打壓工會和清算員工的行為，與工會展開集體談判，平等對話。

余慧明指，自2月8日起收到會員求助，指其直屬上司要求以年假取代罷工的「缺勤」，她重申2月發起的罷工經特別會員大會通過，法律上具正當性，絕非醫管局所形容的缺勤，工會當時亦有記錄出席罷工的員工資料給局方作參考，以確保所有參與罷工行動的員工獲保障，醫管局應掌握參與罷工員工名單，毋須做「小動作」分化會員。不過據工會所知，這些個案最後都暫沒有轉為年假。

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香港酒店工會主席徐考禮指，早前有小學教師被政權打壓，今日有醫護人員被打壓，不知道何時會到其他行業，呼籲不同行業的港人都要一同面對。

對於工會下一步行動，副主席羅卓堯指暫沒有打算，因醫管局的清算暫時也只是第一步，會視乎局方具體有何處分，再作相應行動，醫管局代表最後到場接信，眾人和平離開。

醫管局：局方正整理有關回覆

醫管局回覆稱，日前就部份員工於本年２月初缺勤的事宜，向有關員工發信，請他們確認信內的缺勤日期是否正確及了解缺勤原因，局方目前正在整理有關回覆，暫時未能就回覆數目、員工所提供的缺勤理由及日後可能進行的跟進程序作結論。

局方僅重申會按照法律意見及相關人事條例，以「合情、合理、合法」的方式，公平處理，並會透過不同平台繼續與員工溝通。

醫管局又指感謝員工在抗疫期間一直盡心盡力照顧病人，期望繼續與所有員工共同應對公營醫療服務未來的挑戰。

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