政府供應10萬流感針　禁私醫加價

【本報訊】針對流感疫苗一針難求，政府昨公佈增加流感疫苗供應及分配疫苗的最新安排，除較早前已訂購的87.8萬劑滅活流感疫苗外，政府將額外採購疫苗，並會為有需要的公私營合作學校外展隊及參與「疫苗資助計劃」的醫生，分階段供應10萬劑額外疫苗，供流感高危群組接種，紓緩私人醫療市場供應緊張的情況。

政府額外提供的10萬劑疫苗包括四價滅活流感疫苗及減活噴鼻式流感疫苗，將分配予三個優先群組，包括已參與「今年季節性流感疫苗學校外展（免費）」而未能採購足夠疫苗為學童接種的醫生；已參與「疫苗資助計劃」醫生，當中會優先分配疫苗予今個季度未能成功採購任何四價疫苗的醫生；及由民政事務總署協調參與「疫苗資助計劃」的非政府機構／私家醫生／診所。

獲分配疫苗的私家醫生須承諾不會向病人收取額外費用，涉及的醫生每劑疫苗資助額為100元。有關的分配工作預計在今年12月內完成。而下月中至下旬將有新一批約8.5萬劑流感疫苗到港。

衞生署：港無購入涉事韓國疫苗

另外，有報道指近日韓國出現注射流感疫苗後死亡個案，據報有關疫苗由韓國生產。衞生署昨指現時在港註冊的流感疫苗並不包括由韓國供應商生產的疫苗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君亦指暫時未見香港的疫苗出現問題，若疫苗或藥物有嚴重副作用，會呈報給衞生署。