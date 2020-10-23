區議員葉錦龍被指毀警署通告遭控 今提堂保釋候訊

中西區區議員葉錦龍去年9月1日在西區警署外遭四名便衣警拘捕並抬入警署，指他涉嫌刑事毀壞及襲警。葉錦龍翌月成功「踢保」，至本周一再度被捕，指他於去年9月1日在西區警署外損壞一張警察通告並且拒捕。案件今早在東區裁判法院提堂，辯方申請押後答辯，案件押後至12月11日再訊，被告獲准以500元現金保釋候訊。

被告葉錦龍（33歲）被控刑事毀壞及抗拒正當執行職責警務人員罪，指他去年9月1日在西區警署外損壞一張警察通告，以及抗拒警長51173歐志強。

案發時被告為時任立法會議員區諾軒的助理。據報道指，本周一清晨約6時許，警方到葉錦龍家中擬作出拘捕，惟當時只有葉母在家。警員在葉家逗留逾一小時，葉母受驚哭泣。及後葉錦龍在律師陪同下前往西區警署。

另外，去年11月1日網民發起快閃遊行，抗議警方濫用暴力。事隔將近一年，19歲科大女生被控參與非法集結及使用蒙面物品罪，案件今亦在東區裁判法院提堂。主任裁判官錢禮應辯方要求，將案件押後至12月21日，其間索取控方文件及法律意見。被告獲准以1,000元現金保釋外出，其間須守宵禁。

被告女生余樂謠為科大二年級學生，控罪指她於去年11月1日在中環雲咸街與擺花街交界參與非法集結，並在參與非法集結時使用一個口罩。

【案件編號：ESCC2265、2266/20】

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