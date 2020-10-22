頭頭是道：耳咽管通波仔手術（袁寶榮）

耳咽管

耳的結構可分為外耳、中耳及內耳。中耳與外耳道之間有一層耳膜隔開。中耳與鼻咽有一耳咽管（或稱歐氏管Eustachian tube）讓空氣相通。 耳咽管功能是讓空氣可以進出鼻咽和中耳，平衡中耳壓力。 如果耳咽管受阻不能打開，沒有空氣從鼻咽進入中耳，中耳空氣會逐漸被中耳黏膜吸收，氣壓因而逐漸降低，這時外耳氣壓會比中耳大，耳膜會受壓向中耳內凹，耳朶會疼痛，中耳氣壓下降和耳咽管受阻也會使中耳積水，導致聽力水平下降和耳鳴。

中耳積水成因

中耳積水是由於耳咽管受阻，常見於兒童，原因是小孩的鼻咽腺樣體增生，容易阻塞耳咽管的鼻咽出口。小孩也容易有咽喉炎，鼻敏感和鼻竇炎使鼻咽管黏膜腫脹阻塞出口 ; 先天性顎裂使耳咽管的肌肉控制功能喪失，耳咽管不能打開。

中耳積水不常見於成年人，鼻敏感和鼻竇炎是主因，鼻咽癌亦可以侵入耳咽管，是一個不可忽略的病因。

中耳積水治療方法

治療方法要針對個別病者的病因和病情制訂。咽喉炎，鼻敏感和鼻竇炎患者要食消炎消腫防敏感藥物，減少耳咽管阻塞。鼻咽腺樣體增生要做腺樣體切除術，鼻咽癌要電療。

中耳積水藥物治療無效便要考慮手術方法，可做置放中耳氣導管（grommet）。最新的方法是耳咽管通波仔手術（或稱耳咽管球囊擴張術，Eustachian tube balloon dilatation）。

置放中耳氣導管

先將耳膜刺穿一小洞， 然後置放中耳氣導管在小洞。 導管中心通道讓中耳積水流出外耳， 並讓空氣進出外耳和中耳，以平衡中耳壓力。中耳氣導管平均三個月會排出外耳。中耳氣導管排出後，耳膜小洞九成會自然癒合。 此時，如果耳咽管已恢復暢通，中耳便不會積水。如果耳咽管仍然阻塞，中耳便會再次積水。置放中耳氣導管的壞處是沒有直接解決耳咽管阻塞，氣導管排出後可能中耳再次積水，而一成耳膜不會癒合而變成永久小洞，引致中耳炎。

耳咽管通波仔手術

耳咽管通波仔手術是將一個球囊從鼻子放入耳咽管，將球囊充水擴張耳咽管， 保持水壓12cm二分鐘，之後將球囊水抽出，手術完成。術後耳咽管內黏膜會腫脹三星期，消腫後，耳咽管暢通，中耳積水流出鼻咽，空氣可從鼻咽進入中耳，中耳氣壓回復正常。耳咽管通波仔手術好處是直接解決耳咽管阻塞，避免中耳再次積水。 由於不用置放中耳氣導管， 避免永久耳膜小洞引致中耳炎的後遺症。

袁寶榮 耳鼻喉科專科醫生