賭徒之子活出人生獲選聯合國青年使者 冀成社工以自身經歷鼓勵青年

萬鈞匯知中學中六生謝峻岳自小家貧，父親欠下賭債後便離家出走，性格變得自卑內向，更曾受到同學欺凌。他初中偶然參與一次義工服務，讓他突破自己，明白助人為快樂之本的樂趣，因而投入參與海外義教等各式各樣的義工服務。他希望，畢業後能考入中大社工系，日後能成為駐校社工，以自身經歷幫助更多人。

謝峻岳自小與母親相依為命，他表示，父親在4歲時因欠下一身賭債，一走了之。他與媽媽搬到婆婆的家，6、7人一同居於500、600呎蝸居，直至10歲才因獲編配公屋而搬走。他表示，屋企家貧，晚餐時常要捱麵包、杯麵甚至蘋果來節省開支。他坦言，因家中經濟環境而感到自卑、內向，直至小四終認識4、5名同學。可是與他們外出玩耍時，因借他們200、300元作飯錢後，因未能還錢而反被同學欺凌，「有時佢哋會打吓我，喺Facebook話吓我，令到我小學嘅生涯更加自卑。」升中後，他發現其中兩位欺凌他的同學為同校生，他初中更感到擔憂，深怕其過去會被其他同學知道。

探訪老人院獲長者主動聊天成轉捩點

但一次老人院探訪活動成為轉捩點。他憶起，中一時與同學到老人院與長者玩音樂傳球的活動時，他眼見其他人玩得很高興，自己因性格內向，不敢與坐在毗鄰的長者搭話，氣氛變得尷尬。正當他感到無助之際，該名長者竟主動與他說話，打破兩人之間沉默，笑言：「出去做義工服務，唔係我服務人，係人哋服務返我，成件事好神奇。」

自此之後，他愛上參與義工服務，除了加入校內義工隊，還參與校外聯校義工活動、海外義教等。他的性格由內向變得外向，更認識不少志同道合朋友，互相交流讀書心得，令他成績轉好。他小學時期，英文科是不及格，而他中學時不僅英文及格，自中二起更一直保持全級頭10名的佳績。

談到最深刻的一次義工經歷，他提起中四到廣西賀州的義教活動，當時到兩間學校義教，向學生介紹香港景點、飲食文化。他曾擔心當地學生不歡迎他們，惟當地學生很熱情。他憶起，當時一位小妹妹主動與他搭話，他以不大純正的普通話回答她，二人打成一片，妹妹更拉着他的衫袖稱：「哥哥你唔好走，我哋一齊繼續玩落去。」他表示，因小時經歷，更關注兒童權利發展，中五時更以關注南亞裔兒童於香港社會權利的議題撰文，使他獲選參加聯合國兒童基金會青年使者計劃。他坦言，透過參加計劃，加深他對兒童權利、難民等議題的認識。

文憑試即將來臨，他希望能考入中大社工系，他日成為一名駐校社工，以自身經歷幫助更多同樣背景的年輕人，鼓勵他們活出自己的人生。

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