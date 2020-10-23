兒童院男教師涉三度非禮少女學員 辯稱按摩時意外接觸肌膚

少女因毒品問題入住兒童院，其間疑遭院內年近六旬已婚體育男教師非禮。涉案教師否認三項非禮罪，法庭今裁定案件表證成立，教師自辯稱曾是香港手球代表隊成員，強調只因少女稱腰痛，才會為她按摩，其間有一剎那手指不慎「攝」入少女上衣衫尾，才意外觸碰到少女背部肌膚。

被告關志剛（57歲）被控去年1月至3月期間在某兒童院非禮女子X。

裁判官林子勤裁定被告面對的三項非禮罪名表證成立。被告選擇自辯，稱曾代表香港隊於1989年到北京參加亞洲手球錦標賽。他不僅是手球教練，亦擁有急救及拯溺等相關資歷。被告已婚，育有一名13歲女兒，事發時在涉案兒童院任職副校長，教授學員體育課及留意他們的紀律，事發後不獲校方續約。

被告承認兩度為X按摩，首次在去年2月上旬，當時X稱因做運動令腰部受傷，感到腰痛，要求不用上體育課。他遂先用按摩球為X按摩腰及背，以便尋找痛點，但找不到痛點。在得到X同意後，他用手指按X的背部。

被告否認伸手入X的上衣，但同意為X尋找痛點時，有一剎那手指「攝」入X的上衣衫尾，但他已立即縮手，維時僅一至兩秒，強調只是意外接觸到X的肌膚。至於他被X指控按摩時觸摸其胸部，被告強調他沒刻意觸摸X的胸部，有機會是隔著衣服碰到X的胸圍，他亦未有感覺觸碰到X的側胸。

被告形容X起初是一名聽話且愛發問的學員，其後發現她突然情緒低落，沉默寡言。他曾就此向社工查詢，社工答謂X沒服藥，致令情緒不穩。被告直言，雖然曾有其他女學員表示膝痛，但可以用按摩球等方法處理，故沒有為其他女學員按摩背部。聆訊繼續。

【案件編號：WKCC2883/20】

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