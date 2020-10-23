誤稱西醫走漏確診者　張竹君道歉

【本報訊】本港前日一名女子確診，衞生防護中心傳染病處主任張竹君當日稱，曾為她看診的私家醫生並無安排檢測，要求病人自行檢測。涉事私家醫生鍾緯略事後公開呼冤，澄清當日為周日，私家化驗所休息，已即時寫轉介信予病人到公立醫院檢測。醫學會亦發聲明關注事件。張竹君昨在記者會承認，當時未有掌握全部資料，「對醫生帶來困擾，我都有啲抱歉」。

醫學會聲明指嚴重影響聲譽

本周二確診的第5259號32歲女患者，張竹君當日在記者會稱女病人發冷發熱，本月18日曾向筲箕灣愛蝶灣商場私家醫生鍾緯略求診，「醫生覺得唔係太似新冠肺炎」，女患者其後自行到油麻地臨時檢測中心接受檢測而確診。但鍾緯略在記者會後向本報澄清，當時已發現女患者發燒，由於是周日，為免延誤已寫信轉介她到公院及門診檢測，批評衞生防護中心「單向溝通」，「我作為醫者其實我做足晒所有嘢，問心無愧」。

張竹君昨在記者會上被問及有關事件時承認，公佈個案時可能未完全掌握情況，其後她曾兩次與鍾醫生通電話，對方作出澄清，她對事件為鍾醫生帶來困擾感抱歉。

本報昨致電鍾緯略醫生的診所，但無人接聽。醫學會會長蔡堅昨表示，衞生防護中心公佈資料前應小心核實，對鍾醫生的指控會嚴重影響其聲譽，所以醫學會要發聲明。而據他所知，其實是鍾醫生主動兩次致電給張竹君要求澄清，既然張已公開道歉，相信鍾醫生會「收貨」。他指之前亦有多宗指控私家醫生「睇漏眼」無向病人派樣本樽個案，是否同樣有「冤枉」已難以追查。

蔡堅又指，當局經常指私家醫生不向有病徵的病人派樽，但其實政府門診收樽的安排混亂，時間各有不同，周日更不收樽。