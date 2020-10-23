耳念珠菌個案飆6倍 疫情致病房緊張肇禍 醫管局篩查2,000住院病人

本港去年出現首宗耳念珠菌個案，近月在公立醫院再次大規模爆發，今年錄得136宗個案，比去年的20宗急升近6倍，相信與武漢肺炎疫情令隔離病房變得緊張有關。耳念珠菌存活時間長、治療難，長者感染的死亡率可達3至6成，醫管局將於下周二（27日）為2,000名帶菌及感染多重耐藥性細菌（MDROs）的病人進行篩查，料11月能完成檢驗全部樣本。

醫院管理局總感染控制主任賴偉文醫生指出，耳念珠菌主要經由受污染的醫療儀器、醫院環境或醫護人員接觸傳播，加上存活時間長達數周，故本身抵抗力弱、身上插有侵入性導管或醫療儀器，或正在服用廣譜抗生素的人士，都容易在醫院感染及傳播。耳念珠菌對常用的抗真菌藥物，如氟康唑、兩性黴素B、棘白菌素類的耐藥性分別約90%、30%和少於5%，長者一旦感染，致命率可高達3至6成。

瑪嘉烈2,000環境樣本中 逾1%呈陽性

賴偉文指，本港自去年6月21日出現首宗海外輸入個案後，至今年10月10日共錄得156宗個案，包括去年20宗和今年136宗，按年急升近6倍。156宗個案分別經由臨床樣本（6宗）、接觸追蹤（135宗）、入院篩查（12宗）等發現，曾爆發的醫院包括瑪嘉烈醫院、北大嶼山醫院和仁濟醫院。賴偉文指，耳念珠菌個案爆發時間與武漢肺炎相近，相信是7月前後不少隔離病房需轉為監察病房，導致相關病人只能放在普通病房角落或內科病房處理，增加了交叉感染的機會，容易透過皮膚脫落留在環境傳播，因患者可帶菌長達1年。另外做侵入性導管進入身體時如清潔不當，都有機會感染。

他指，根據瑪嘉烈醫院2,000多個病房環境樣本檢測結果，逾1%樣本呈陽性，「主要都係床附近啲櫈、床欄、過床墊等」。

近8成患者60歲以上

賴偉文又指，在156宗個案中，有兩位病人帶菌後出現感染，包括一宗尿導管感染和真菌血症，他們接受抗真菌藥治療後已康復。156名帶菌者年齡介乎21至101歲，60歲以上佔79%，當中男性又佔77%；38%帶菌者來自安老或殘疾院舍。目前除了數種抗真菌藥，醫管局亦為帶菌或感染病人以氯己定清潔皮膚，降低感染風險。

為及早識別耳念珠菌個案，醫管局下周二將在各間急症醫院進行一次性篩查，重點檢視帶菌及感染多重耐藥性細菌的住院病人、過去12個月曾入住海外醫院的病人等，預期抽查約2,000名病人，局方亦計劃加強化驗，引入耳念珠菌快速測試，1日內可知結果，另外亦會為住院病人提供專用儀器，包括血壓計袖帶、抽血帶等，預計第四季率先在九龍西聯網使用，明年首兩季覆蓋至全部聯網。

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